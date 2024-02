Todos os anos morrem 7,6 milhões de pessoas no mundo em decorrência do câncer

Todos os anos, mais de 7,6 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência do câncer.

Por esta razão, em 2000, 4 de fevereiro foi instituído o Dia Mundial do Câncer, para reforçar mundialmente os cuidados com a prevenção, a importância do diagnóstico precoce e investimentos em tratamentos oncológicos, o compromisso com a saúde pública e o incentivo às pesquisas e estudos sobre a doença.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), mais de 1,5 milhão de mortes anuais poderiam ser evitadas com a prevenção e o diagnóstico precoce.

“Infelizmente, quando o paciente chega com estágio avançado da doença, as chances de cura são bem menores, pois o tumor passa a comprometer outros órgãos e a funcionalidade do organismo”, explica o oncologista clínico Dr. Rafael Zapata, do Centro Oncológico Mogi das Cruzes.

Ele ressalta que, embora não seja possível prevenir 100% o surgimento de um câncer, manter hábitos de vida saudáveis, com alimentação livre de processados, baixo (ou nenhum) consumo de bebida alcoólica e a prática de atividades físicas ajudam a reduzir as chances. “Isso inclui também visitas regulares ao médico, a realização de exames periódicos e a vacinação, no caso contra o HPV e Hepatite B”, reforça Dr. Rafael Zapata.

O oncologista clínico do Centro Oncológico Mogi das Cruzes destaca ainda que esses cuidados também devem ser seguidos pelos jovens, principalmente devido ao aumento da incidência de câncer entre pessoas mais novas. Estima-se que das 7,6 milhões de mortes que ocorrem todos os anos por câncer, 4 milhões têm entre 30 e 69 anos.