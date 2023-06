Tjama lança coleção genderless inspirada nos personagens da Pixar

Pensando no conforto para diversos momentos, a Tjama apresenta a coleção Pixar Aliens e Monstros S.A, desta vez contemplando todos os públicos, do tamanho PP ao 5G nos tamanhos adultos e do 2 ao 12 nos tamanhos infantis.

A camiseta para os adultos “O Garra” é feita em malha na cor preta, 100% algodão, macia, confortável e com modelagem clássica unissex. Conta com gola careca em ribana, superconfortável e fácil para todo mundo vestir.

A estampa, localizada na parte superior da peça, é feita em silk com a figura dos Aliens vestidos como os personagens mais emblemáticos de Toy Story: Woody, Jessie e Buzz Lightyear, sendo capturados pela garra da clássica máquina de pegar bichinhos de pelúcia – icônica não só no filme, mas também na infância da maioria das pessoas.

Com toque leve e macio, tem um caimento mais despojado perfeito para ser usado em momentos mais relax do seu dia ou da noite. Além da camiseta, a Calça de Pijama Unissex Aliens tem estampa digital exclusiva e modelagem reta que cai bem em diversos tipos de corpos.

Feita em tecido de malha 100% algodão, a calça possui bolsos faca nas laterais e elástico na cintura que garante maior ajuste e conforto ao corpo. Além disso, as estampas são feitas digitalmente, garantindo ainda mais qualidade às peças.

Para as crianças, a Calça de Pijama Infantil Estampa Aliens tem modelagem reta e elástico na cintura que proporciona o maior conforto para os pequenos na hora de brincar e dormir.

Na parte de cima, a camiseta conta com a mesma estampa e com modelagem tradicional, mangas longas e gola careca que ficam excelentes e confortáveis tanto nos meninos, quanto nas meninas.

“Essa é a primeira vez que chamamos uma coleção de fato de pijama, estamos muito animados em poder trazer para esse lançamento peças 100% sem gênero e que irão com toda certeza proporcionar muitos momentos alegres e nostálgicos para os fãs de Toy Story e Monstros S.A”, conta Ligia Abravanel, sócia da Tjama.

Já a coleção dos Monstros S.A conta com duas peças pensadas para os fãs dos personagens Mike Wazowski e Sully. Essa coleção Pixar é pura nostalgia e conforto, com tecido macio e quentinho, ideal para os dias mais frios.

O Moletom Unissex de Monstros S.A tem modelagem clássica, com capuz bicolor e punhos na barra e na manga. A calça conta com estampa localizada com referências do filme.

SOBRE A TJAMA

Criada em 2018, a empresa de Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian, teve com inspiração o lifestyle contemporâneo e um importante questionamento: por que não podemos sair na rua com looks confortáveis assim como os pijamas que usamos em casa?

As estampas são exclusivas, cheias de cor e personalidade. Além de vestir a família toda, da criança ao adulto, com camisetas, bermudas, moletons e diversas outras peças nos tamanhos infantil (2 ao 12) e adultos (PP ao 5G), inclusive com opções de looks para a família toda em diferentes estações do ano.