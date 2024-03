Theatro Vasques recebe espetáculo “Cats: O Musical”

O Theatro Vasques recebe no próximo dia 23 de março, às 20h, “Cats: O Musical”. O elenco é da Escola de Dança Fernanda Moretti e há participações especiais importantes como a do ator Marco Guerra, do bailarino e do artista plural Vitor Tomasulo, além de alunos do Projeto Transversal, sob patrocínio da Rinnai.

Este encontro de gatos foi coreografado por Cleiton Costa, que faz pela segunda vez sua versão do musical da Broadway. A primeira foi há dez anos. A remontagem de agora estreou em outubro de 2023 para celebrar os 25 anos de história de Fernanda Moretti Arte do Movimento, produtora cultural e escola de dança.

Cleiton Costa se consagrou como coreógrafo e diretor de musicais na região em sua parceria com a produtora Fernanda Moretti. Lançaram o musical de autoria dele, inédito e original: Jurema, uma lenda, um musical. Neste, roteiro, letras de músicas, direção e coreografias levavam sua assinatura.

“Desta vez ele inova sendo também o responsável pelos figurinos, ponto alto da montagem. Toda criação e confecção é assinada por ele, que estreou seu ateliê nos palcos da cena”, explica a produtora artística Fernanda Moretti.

O espetáculo

Cats é um musical composto por Andrew Lloyd Webber que teve sua estreia em Londres em 1981 e se consagrou por dezoito anos em cartaz na Broadway. Para realizar este espetáculo, Lloyd musicou uma série de poemas de T. S. Eliot sobre gatos, onde Memory foi a música de maior sucesso. Foi visto por mais de 50 milhões de pessoas por todo mundo e teve sua última apresentação em setembro de 2000. Está em segundo lugar na lista dos musicais que ficaram mais tempo em cartaz, atrás apenas de O Fantasma da Ópera.

Spoiler

A noite de lua cheia deste sábado será muito especial. Será uma lua Jellicle! É a lua cheia onde todos os gatos se encontram para o baile Jellicle.

Antes do sol nascer eles recebem a visita de Deuteronômio, o gato mais velho que irá escolher qual deles irá renascer para uma nova vida.



Produtora

Os 25 anos da produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento na cidade de Mogi das Cruzes são marcados por grandes parcerias, por diálogos entre diferentes linguagens e a contemporaneidade na dança e na arte de mãos dadas ao clássico balé.

Todo o elenco masculino presente no palco é composto por alunos do projeto TRANSVERSAL, financiado pela LIC, Lei de Incentivo à Cultura de Mogi, com o patrocínio da Rinnai. Desta vez há também meninas bolsistas com o apoio. É um programa de bolsas de estudos para formação profissional de meninos na dança, no qual além das aulas, eles recebem atendimento de psicóloga, fisioterapeuta e cestas básicas. O projeto está em busca de mais patrocinadores para sua edição de 2024. Qualquer pessoa física ou jurídica pode contribuir concedendo até 20% do IPTU ou ISS que já foram pagos para a prefeitura.

Serviço:

O Que: espetáculo Cats, O Musical

Quem: Fernanda Moretti Arte do Movimento

Quando: 23.03.2024

Onde: Theatro Vasques

Quanto: R$ 30,00 até dia 17.03 e R$ 40,00 (meia e antecipado);

R$ 60,00 (inteira) no dia

Informações e ingressos antecipados: 11 91094-7066