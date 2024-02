Tenista do Clube de Campo é vice-campeão na Copa PlayTennis Infantojuvenil

Nem a pouca idade de Thiago Oliveira é capaz de disfarçar seu talento em quadra com a raquete em mãos. O tenista do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), de 13 anos, conquistou a posição de vice-campeão na primeira Copa PlayTennis Infantojuvenil de 2024, um torneio da Federação Paulista de Tênis (FPT). Competindo na categoria 14M, Thiago demonstrou habilidades ao longo do torneio, que ocorreu nos dias 3 e 4 de fevereiro, no clube Play Tennis Morumbi.

A grande final viu Thiago Oliveira enfrentando Mateus Santana em uma batalha intensa. O resultado da partida foi 6-4 6-3, com Thiago exibindo seu talento e determinação e trazendo o título de vice-campeão para Mogi.



Além dessa performance, o mogiano acumula títulos anteriores da FPT, incluindo um torneio disputado em São José e participação na Superliga Paulista. Olhando para o futuro, Thiago está se programando para participar de um torneio no clube Juventus neste mês, além do pré-qualificatório do Banana Ball.

Com uma carreira já repleta de sucessos e um futuro promissor à sua frente, o jovem destaca o papel do CCMC e das aulas de tênis no complexo como fundamentais para a sua preparação como atleta.

“O Clube de Campo desempenhou um papel fundamental na minha jornada como atleta, foi onde dei meus primeiros passos nesse esporte, e, após alguns anos afastado, retornei no ano passado. Tenho certeza de que a atmosfera e o suporte oferecidos pelo clube foram cruciais para meu desenvolvimento, permitindo-me conquistar mais vitórias, aumentar minha confiança, e, o mais importante, nunca deixar de aprimorar minhas habilidades”, diz.

Para o professor e técnico Fabrizio Tambelli, que integra a equipe multidisciplinar que treina os jovens tenistas do CCMC, os resultados positivos obtidos não só por Thiago, mas por todo time de atletas, é fruto não só da estrutura oferecida, como também do próprio esforço dos jovens.



“A estrutura excepcional proporcionada pelo clube certamente desempenha um papel crucial na preparação, oferecendo condições ideais para o desenvolvimento do talento. No entanto, é importante destacar que o verdadeiro diferencial está no esforço incansável e no comprometimento dos atletas dentro da quadra”, afirma.

A equipe de tênis do Clube de Campo tem o patrocínio de Mogiana Veículos, O Boticário, Club A Imóveis e CEOOT – Ortopedia, Oftalmologia e Traumatologia.