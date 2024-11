Teatro Clarear: espetáculo Imersivo no escuro promete impactar público em Bertioga

O teatro Clarear está pronto para causar um grande impacto na cidade de Bertioga. Com uma proposta inovadora e imersiva, o espetáculo promete levar o público a uma experiência única de vivenciar a escuridão e despertar os sentidos de olfato, tato e audição. Sem plateia e sem luz, a peça transforma os espectadores em protagonistas da história, proporcionando uma experiência teatral inigualável.

A apresentação, totalmente inédita na região, acontecerá na sexta-feira (15), às 19h, na Vila do Bem Boraceia, localizada na avenida Henrique Arcuri, 99. O evento é gratuito e promete envolver o público em uma jornada sensorial e emocional através do formato “teatro cego”, em que todas as cenas são vivenciadas no escuro, estimulando a percepção e a imaginação dos espectadores.

O espetáculo, apesar de abordar temas sensíveis, é leve e bem-humorado, capaz de mexer com a sensibilidade de todos os presentes. Com foco na inclusão, a peça narra a história de cinco jovens que compartilham uma república, incluindo um deficiente visual, um deficiente auditivo e uma cadeirante. Através da amizade e da superação de desafios de comunicação e convivência, a encenação destaca a importância da inclusão e da diversidade.

O elenco, formado por atores com deficiência visual, traz uma perspectiva única e profunda à narrativa, enriquecendo a experiência teatral com suas interpretações autênticas e emocionantes. Cada detalhe da peça contribui para criar uma história envolvente e inspiradora, capaz de impactar e sensibilizar o público de Bertioga, emocionando e conectando com a essência da arte e da inclusão.

A escuridão desperta os sentidos de olfato, tato e audição do público