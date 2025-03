Tarcísio de Freitas reafirma compromisso com investimentos em Suzano

Moradias forem entregues na Chácara Nova Suzano

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou seu compromisso com Suzano ao confirmar importantes investimentos para a cidade, incluindo a construção da alça de saída ao Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), a chegada do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e a futura ampliação da Linha 12 – Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até Suzano.

Além disso, o chefe do Poder Executivo paulista esteve no município na quarta-feira (26), para a entrega de 416 moradias do empreendimento Villa Veneto, localizado na Chácara Estância Paulista, pertencentes ao programa estadual “Casa Paulista”.

Os apartamentos são destinados a famílias com renda de até três salários mínimos, sendo 146 unidades indicadas pela administração municipal. O empreendimento, edificado pela Construtora Tenda, foi viabilizado por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) com a Carta de Crédito Associativo (CCA), permitindo que os moradores arquem com 20% da renda familiar para quitar o imóvel, em um prazo de até 30 anos.

Para o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, os investimentos é de grande importância. “A chegada do Baep, da alça do Rodoanel, a ampliação da Linha 12 – Safira e as novas moradias são conquistas que trazem desenvolvimento e mais qualidade de vida para os suzanenses, sendo legados que começaram com o nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi para que agora possamos dar andamento. Seguimos avançando com o apoio do governo estadual”, destacou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Crédito: Wanderley Costa/Secop Suzano

Pedro Ishi e o governador selam benfeitorias para a cidade