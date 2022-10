O candidato do Republicanos Tarcísio de Freitas e o petista Fernando Haddad vão disputar o segundo turno para o Governo de Estado de São Paulo. Com mais de 93% das urnas apuradas, Tarcísio está com 42,59% dos votos apurados e Haddad 35,46%.

Rodrigo Garcia (PSDB) ficou em terceiro lugar, com 18,40% dos votos até o momento. Depois, veio Vinicius Poit (Novo), Elvis Cesar (PDT), Carol Vigliar (UP), Gabriel Colombo (PCB) e Altino (PSTU).