Tamara Bracho e Onnã lançam feat chamado “Malícia”

Tamara Bracho, que recentemente lançou “Castigo” nas plataformas digitais, atingindo mais de 18 países, foi convidada pelo cantor Onnã de Cuiabá/MT para participar de sua nova música de trabalho intitulada “Malícia”. A música já está disponível nas principais plataformas digitais (escute aqui ).

Segundo o cantor, “Malícia” foi escrita desde o primeiro momento já pensada em se tornar um feat. Para ele, a música deveria ser canta ao lado de alguém que entendesse o propósito dela. “Na época a Tamara tinha recém lançado ‘Castigo’, e quando eu ouvi eu disse: “Tem que ser ela”, e não deu outra. Através de uma caixinha de perguntas do Instagram eu pedi um feat. E ela topou, e aqui estamos lançando essa parceria que de primeira, já saiu essa música quente e envolvente”, disse Onnã.

“Malícia” é sobre o domínio sexual em si, sobre você dominar e aceitar ser dominado até certo ponto.

Na música Onnã fala até sobre suas experiências, das quais deixar-se ser dominado é tão prazeroso quanto.

Assim como muitos acham que estão no controle da situação, no final percebem que a todo momento foi dominado, e isso a Tamara deixa claro quando canta: “A gente sabe que em determinados momentos é muito bom estar no controle, porém não existe experiência mais prazerosa que ser dominada. Foi um prazer participar dessa música, quando o Onnã me fez o convite e me mandou a demo, eu não pensei duas vezes e logo aceitei. Espero que todos curtam ‘Malícia'”, diz Tamara.