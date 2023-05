Tabagismo provoca diversos tipos de câncer, alerta especialista

Mesmo com todas as campanhas de conscientização e leis que restringem o consumo, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, no mundo, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Devido a essa incidência, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu no seu calendário o dia 31 de maio, como o Dia Mundial Sem Tabaco, para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Somente no Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo.

Segundo a oncologista clínica Rafaella de Assunção, do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, o tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa a maior parte de todos os cânceres de pulmão e é responsável pelo desenvolvimento de diversos outros.

“O tabagismo contribui para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como leucemia mielóide aguda; câncer de bexiga; câncer de pâncreas; câncer de fígado; câncer do colo do útero; câncer de esôfago; câncer de rim e ureter; câncer de laringe (cordas vocais); câncer na cavidade oral (boca); câncer de faringe (pescoço); câncer de estômago; câncer de cólon e reto; além daqueles que acometem as vias respiratórias traqueia e brônquios, além do pulmão”, alerta.

Ela também ressalta outras enfermidades associadas ao tabagismo: “como tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras”.

“Sabemos o quanto é difícil de parar de fumar porque o vício não está associado apenas à dependência fisiológica das substâncias químicas do tabaco, mas a diversas questões psicológicas do usuário. O parar é um esforço que o indivíduo precisa ter vontade para encarar se quer melhorar a sua qualidade de vida e ter longevidade. Se for muito difícil para iniciar sozinho, deve recorrer ajuda profissional, o importante é tentar e nunca desistir, mesmo se falhar uma ou mais vezes”, orienta a oncologista.

Mais de 100 razões para parar de fumar

Parar de fumar pode ser um desafio, especialmente com o estresse social e econômico adicional advindos da pandemia, mas há muitos motivos para parar. Ao parar de fumar os benefícios à saúde são quase imediatos, conforme demonstrado a seguir:

Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal.

Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue.

Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza.

Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor.

Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida.

Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora.

Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade.

Após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram.

(fonte: Instituto Nacional do Câncer – INCA)