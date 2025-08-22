Suzano Vôlei apresenta elenco e novos uniformes para a temporada 2025/26

Estreia será no sábado (23) contra o Mogi Vôlei

O Suzano Vôlei apresentou oficialmente, na manhã da segunda-feira (18), o elenco e a comissão técnica para a temporada 2025/26, além dos novos uniformes e patrocinadores que estarão com a equipe no Campeonato Paulista. O evento, realizado em formato fechado para parceiros e autoridades no Centerplex do Suzano Shopping, também reforçou a tradição do time com a exibição de camisas históricas e troféus conquistados nos anos 1990 e 2000.

O clube confirmou a disposição de seu elenco para a temporada com remanescentes da equipe semifinalista da última Superliga e novas peças. Em quadra, Suzano Vôlei contará com os centrais, Matheus Pedrosa, Maicon Leite, Riad, Leo Andrade e David; os ponteiros, Gabriel Pessoa, Gabriel Ostapechen, Robert, Marcus Vinícius e Matheus Bahia; os levantadores, Gabriel Bieler, Antony e o capitão Rodriguinho; os opostos, Guilherme Sabino e Gabriel Gomes; e os líberos, Taichi e Luiz Ricardo.

A comissão técnica segue sob o comando de Cezar Douglas, e ao lado dele estarão os assistentes Marcel Ramos, o China, e o ex-líbero japonês Takeshi Nagano, além de equipe multidisciplinar com preparadores, fisioterapeutas, nutricionista e analistas.

A Suzano S/A, por meio da marca Report, segue como patrocinadora máster e estará em destaque nos uniformes de jogo e treino. Também apoiam a equipe empresas como Suzano Shopping, Árbore Engenharia, MRV Engenharia, Komatsu, Sicredi Suzano, Supermercados Nagumo, UniPiaget, Hospital Saint Nicholas, Smart Fit, entre outros grupos e marcas locais.

A estreia do Suzano Vôlei na temporada será no sábado (23), às 18h, contra o Mogi Vôlei, na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Durante a cerimônia, a gerente-geral Ana Paula Ferreira, destacou o papel social do projeto, que já levou atividades para mais de mil crianças em escolas da cidade. “A cada ano, estamos nos consolidando como referências não apenas nos resultados em quadra, mas também na parte social, afinal, desde o início do projeto, visitamos cerca de quatro mil crianças nas escolas pela cidade e arrecadamos um grande montante de toneladas de alimentos com os jogos na Arena”, afirmou.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi destacou a sinergia do Suzano Vôlei com a cidade, sendo um projeto que ultrapassa as fronteiras do esporte. “Esse projeto brilhante, que foi retomado durante a gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, reforça o nosso orgulho de ser suzanense ao apoiar causas sociais e fortalecer o espírito de união, de solidariedade e de cidadania com a arrecadação de alimentos, visitas a escolas e muito mais. Por isso, nossa torcida é pelo sucesso da equipe dentro e fora de quadra. Aos atletas, comissão e gestores, desejo muito sucesso e que Deus os abençoe em mais uma temporada”, concluiu.

O evento também contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o vice-prefeito Said Raful; o presidente da Câmara dos Vereadores, Artur Takayama; os vereadores Adilson Horse e Marcel da ONG; e a ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, representando o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi.





