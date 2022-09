Suzano vai ganhar Hospital Regional do Alto Tietê

Suzano vai abrigar em breve um hospital geral aberto a todo o público, o Hospital Regional do Alto Tietê, que funcionará no Hospital Auxiliar das Clínicas (HC). A novidade foi confirmada depois de o governador Rodrigo Garcia ter assinado um decreto estadual para esta finalidade. Depois da oficialização, o próximo passo do governo do Estado será abrir um chamamento público, ainda neste mês, para contratar a Organização Social de Saúde (OSS) que ficará responsável pela gestão.

A novidade concretiza a solicitação que o município vem fazendo há anos para garantir a prestação de atendimento médico no local para todas as pessoas, e não somente para internação de pacientes crônicos e retaguarda do Hospital das Clínicas de São Paulo. “Presenciamos um momento histórico para Suzano. O governador está atendendo a uma reivindicação que vem perpassando várias gestões e que agora chegará à conclusão que mais esperamos: dispor de serviços de Saúde de excelência à população de Suzano e de todo o Alto Tietê”, destacou o prefeito.

Atualmente, no HC de Suzano está funcionando o Hospital de Cirurgias do Estado, onde estão ocorrendo mutirões de cirurgia. A expectativa é de que a unidade comece a funcionar como hospital geral na sequência do término do mutirão, previsto para se estender até o fim deste ano.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve junto ao governador Rodrigo Garcia em visita ao futuro Hospital

A futura unidade

De acordo com o governo estadual, o futuro hospital terá 195 leitos. Será referência em média complexidade, com serviços voltados para ortopedia, cirurgia geral, saúde mental e pacientes de longa permanência. O complexo, que conta com três blocos, realizará atendimentos de urgência e emergência, internações, procedimentos cirúrgicos e exames, dentre eles estão tomografias computadorizadas, ultrassonografia, raio-x e análises clínicas.

Um dos prédios terá 99 leitos, sendo dez deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, também haverá duas salas cirúrgicas, cinco consultórios, 12 vagas de “Hospital Dia” e um centro de imagem e laboratório de análises clínicas. Outro bloco terá 16 leitos de enfermaria e no terceiro serão 80 para acolhimento de pacientes de longa permanência, que já estão sendo assistidos pela unidade.