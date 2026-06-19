Suzano terá nova sede do Caps AD 24 horas 

Unidade está sendo construída na região central da cidade; prefeito Pedro Ishi realizou visita técnica

Prefeito Pedro Ishi durante vistoria técnica realizada na obra do Caps

A Prefeitura de Suzano dá prosseguimento às obras da futura sede própria do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD 24 horas), que está sendo construída na rua Dr. Felício de Camargo, na região central. O andamento dos trabalhos foi apresentado pelo prefeito Pedro Ishi a vereadores durante vistoria técnica realizada na quarta-feira (17).

O novo equipamento representa um importante avanço para a rede municipal de saúde mental. Atualmente, o Caps AD funciona em imóvel alugado na rua Dr. Deodato Wertheimer, na Vila Costa, gerando um custo anual de R$ 171,6 mil aos cofres públicos. Com a nova estrutura, o município passará a contar com um prédio próprio, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais qualidade aos usuários e profissionais.

As obras são executadas pela empresa PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda., por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O investimento total é de R$ 4.146.273,35, sendo R$ 2.429.000,00 provenientes do governo federal e R$ 1.717.273,35 de contrapartida da Prefeitura de Suzano. A previsão é de que os trabalhos durem seis meses.

A obra já alcançou 14,5% de execução. Entre os serviços realizados até o momento estão limpeza e preparação do terreno, instalação de placas, sondagens, aterro, locação da obra, execução das estacas e de parte dos blocos e fundações. Atualmente, as equipes trabalham na montagem das ferragens e formas da segunda etapa dos blocos e baldrames que receberão a concretagem.

Atualmente, o Caps AD atende, em média, 512 pessoas por mês, realizando mais de mil atendimentos individuais e coletivos. A unidade conta com 53 servidores, entre médicos clínicos gerais, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, equipe administrativa e profissionais de apoio.