Diretor do Semae fala dos desafios do saneamento em Mogi

Prestes a completar 60 anos, a autarquia vive um momento de modernização e mudanças

José Luiz Furtado durante entrevista no podcast Pod.Falar, com Fabíola Pupo

O diretor-geral do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes, José Luiz Furtado, apresentou um panorama completo da trajetória da autarquia, que completa 60 anos em novembro, seus desafios operacionais e as novas ferramentas de modernização no podcast Pod.Falar, com a apresentadora Fabíola Pupo. O bate-papo abordou temas centrais como as comemorações de aniversário da instituição, investimentos voltados ao Marco Legal do Saneamento, inovações tecnológicas e o fortalecimento do atendimento ao cidadão.

Rumo aos 60 anos

No dia 7 de novembro de 2026, o Semae alcançará um marco histórico ao completar 60 anos de fundação. Em um cenário nacional no qual poucas empresas públicas ou privadas mantêm longa trajetória, o diretor-geral destacou a relevância simbólica e prática da autarquia para o desenvolvimento local.

“O Semae é um verdadeiro patrimônio de Mogi das Cruzes, sendo, inclusive, mais antigo do que a própria Sabesp. Chegar aos 60 anos com vitalidade e prestação de serviço contínua demonstra o compromisso histórico da cidade com a sua autonomia hídrica”, ressaltou Furtado durante o programa.

Segundo o gestor, o foco da Administração atual é fortalecer a aproximação com os moradores. Para alcançar essa meta, a autarquia aposta em novos canais de atendimento, além do já tradicional telefone 115, como o Whastapp (95807-3381) e o aplicativo Semae Mogi das Cruzes, (disponível para dispositivos Android e iOs) para solucionar as demandas comunitárias de forma rápida e transparente.

Investimentos até 2033

A adequação ao Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água tratada e ao tratamento de esgoto até 2033, representa prioridade central da gestão Mara Bertaiolli. Furtado detalhou o pacote de investimentos estruturantes em andamento no município.

Entre os aportes previstos, destaca-se a inclusão no programa Renasce Tietê, do Governo do Estado de São Paulo, que destinará cerca de R$ 238 milhões para Mogi das Cruzes, com foco na expansão das redes coletoras de esgoto. Outra obra crucial é a reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Leste), em Cezar de Souza, projeto que dobrará a capacidade operacional da unidade e beneficiará diretamente 130 mil pessoas.

Furtado reforçou a complexidade de atender áreas periféricas e núcleos informais. “Atender bairros periféricos e áreas irregulares é um dos nossos maiores desafios. Mas levar saneamento básico para essas comunidades vai muito além de obras de engenharia; é, acima de tudo, promover saúde pública, prevenção de doenças e dignidade para a população”, enfatizou o diretor.

Nova sede e tecnologia

A infraestrutura administrativa da autarquia também passa por transformações significativas. A médio prazo, o Semae terá uma nova sede no distrito de Cezar de Souza, ocupando o prédio onde funcionava a antiga fábrica da Maxlove. O objetivo é centralizar a administração e estruturar o atendimento na região leste, vetor de maior crescimento populacional da cidade. Para a sede histórica no Centro, Furtado sugeriu a criação do Museu da Água, integrando o espaço às ações de educação ambiental da autarquia.

No combate ao desperdício, o Semae combina o uso de geofonamento – tecnologia que identifica vazamentos subterrâneos não visíveis – ao monitoramento via Centro de Controle Operacional (CCO). Furtado ressaltou que o empenho tecnológico precisa ser acompanhado pela conscientização da comunidade. “A água é um recurso finito. O uso racional é um dever de todos para que possamos garantir o direito coletivo ao abastecimento”, alertou.

Canais de atendimento

A modernização do SEMAE reflete-se na criação de um aplicativo para celulares que permite resolver quase todas as demandas de forma digital. No entanto, para reportar vazamentos ou falhas na rede de esgoto, o diretor orientou sobre a utilização dos canais oficiais mais diretos: “Embora o uso das redes sociais seja frequente, o canal mais rápido e eficaz para registrar uma demanda é o telefone 115 ou o aplicativo oficial do Semae, pois eles alimentam diretamente o nosso sistema e geram as ordens de serviço”, esclareceu Furtado.

De acordo com o diretor, o aplicativo do Semae foi desenvolvido como parte de um processo de modernização do sistema, permitindo que os cidadãos resolvam quase tudo relacionado aos serviços de água e esgoto diretamente pelo celular .

Embora o diretor não tenha listado cada função específica, ele enfatizou que a ferramenta visa trazer objetividade e facilitar a interação, servindo como uma alternativa prática aos canais tradicionais, como o atendimento telefônico.

Para quem necessita de suporte presencial, a autarquia mantém atendimento nos postos físicos descentralizados da Prefeitura, como o PAC (Pronto Atendimento ao Cidadão) do Centro Cívico e de Braz Cubas, no CIC (Centro Integrado de Cidadania) em Jundiapeba e no Mogifáci,l em Biritiba Ussu, essenciais para o atendimento humanizado e entrega de documentos.

Tarifa Social

Por fim, Luiz Furtado destacou a relevância da Tarifa Social de água e esgoto, benefício voltado ao apoio às famílias de menor poder aquisitivo no município. “Atualmente, a tarifa social atende quase 9 mil famílias em Mogi das Cruzes, garantindo que o acesso a este serviço essencial seja verdadeiramente inclusivo”, concluiu o diretor-geral.