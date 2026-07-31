CONDEMAT+ leva demandas à secretária de Políticas para a Mulher

Secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, apresentou programas voltados

à promoção, proteção e defesa dos direitos da mulher

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) recebeu na quarta-feira (29), em Biritiba Mirim, a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, para discutir projetos e parcerias que possam fortalecer as ações desenvolvidas no território. Promovido pela Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, o encontro reuniu gestoras públicas e autoridades.

Entre as principais reivindicações entregues à secretária pelo CONDEMAT+ estão a padronização das salas e o funcionamento 24 horas das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM); a ampliação do atendimento psicológico especializado às vítimas de violência; investimentos em equipamentos e veículos para os municípios; e a realização de fóruns regionais de monitoramento e avaliação das políticas públicas.

“É uma alegria muito grande estar neste evento do CONDEMAT+, principalmente pela Câmara Técnica de Políticas para Mulheres. É um trabalho extremamente relevante para a região. Estamos trazendo aqui nossos programas, demonstrando e reafirmando a nossa parceria com os municípios. A Secretaria de Políticas para a Mulher está à disposição para ouvir, articular e trabalhar em conjunto, porque é esse trabalho integrado que traz resultados”, destacou Adriana Liporoni, que apresentou programas da pasta voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos das mulheres.

A coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do CONDEMAT+, Lívia Bolina, destacou a importância do diálogo direto com o Governo do Estado para aproximar as políticas públicas das realidades locais e ampliar o acesso dos municípios às iniciativas estaduais. “Em primeiro lugar, a secretária é muito acessível. Apresentamos os pedidos e esse auxílio vem chegando até nós. Com isso, conseguimos ampliar o nosso trabalho e o atendimento às mulheres da região”, afirmou.

Anfitriã do encontro, a primeira-dama e secretária de Políticas para Mulheres de Biritiba Mirim, Roberta de Oliveira Silva Taino, pontuou a importância da união entre os municípios. “Como eu já disse, se nós, mulheres, permanecermos unidas, ninguém nos segura. Esses programas que estão sendo oferecidos pelo Governo do Estado são de grande valia para nós”.

Também estiveram presentes na reunião a subsecretária estadual da Mulher, Luciana Amat, a delegada seccional de Mogi das Cruzes, Margarete Barreto, e a delegada assistente, Cláudia Parra, entre outras autoridades.