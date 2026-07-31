Maternidade abre contratação para equipes de cirurgia



Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa foi inaugurada em maio deste ano

A Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, em Braz Cubas, abriu processo seletivo para a contratação de empresas com equipes de cirurgias pediátrica, ginecológica e obstétrica. Os editais sobre as contratações foram publicados pelo Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Ishaoc), que faz a gestão da unidade (por meio de contrato) em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes.

O prazo para envio das propostas termina no dia 4 de agosto e as empresas interessadas deverão encaminhar a documentação e a proposta comercial conforme as exigências estabelecidas nos editais

(https://ishaoc.org.br/wp-content/uploads/2026/07/11.2026-EDITAL-DE-CONTRATACOES-DE-SERVICOS-MEDICOS-CIRURGIA-GINECOLOGICA-MOGI.pdf e https://ishaoc.org.br/wp-content/uploads/2026/07/12.2026-EDITAL-DE-CONTRATACOES-DE-SERVICOS-MEDICOS-CIRURGIA-PEDIATRICA-MOGI.pdf).

Após o encerramento do prazo, as propostas serão analisadas pelas equipes técnica e de compras do instituto, observando critérios como qualificação técnica, experiência, qualidade assistencial, segurança do paciente, condições comerciais e preço.

A contratação integra o processo de consolidação do corpo clínico da Maternidade e tem como objetivo garantir a composição de equipes especializadas para o atendimento às pacientes, reforçando a qualidade, a segurança e a continuidade da assistência prestada na unidade.

O edital estabelece critérios técnicos e documentais rigorosos para a habilitação das empresas interessadas, incluindo regularidade fiscal, qualificação técnica, registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), comprovação de experiência em serviços hospitalares compatíveis e apresentação da equipe médica especializada.

Atendimento

A abertura da contratação representa mais uma etapa na estruturação operacional da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, inaugurada pela prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis no dia 9 de maio deste ano. Os atendimentos às gestantes do programa Mãe Mogiana começaram em 25/05. A próxima etapa de atendimento começa em agosto, com os partos previamente agendados, UTI Neonatal e alojamento conjunto. A operação será concluída em setembro, quando entrarão em funcionamento o Pronto Atendimento Obstétrico, os partos de alto risco e todos os serviços previstos para o complexo hospitalar.