Prefeitura promove Mutirão de Empregos

Ao todo, serão disponibilizadas 245 vagas de emprego aos interessados

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promove mais um Mutirão de Empregos na segunda-feira (03/08). Ao todo, serão disponibilizadas 245 vagas aos interessados, a partir das 8 horas, no Prédio II da Administração Municipal. A iniciativa é realizada em parceria com a Agência de Fomento Empresarial (AGFE).

Na área industrial e operacional, o grande destaque é a oferta de 150 vagas para o cargo de auxiliar de produção, que exige o ensino fundamental completo e não requer experiência anterior.

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local portando documentos pessoais originais (RG e CPF), Carteira de Trabalho (física ou a versão digital instalada no celular) e, preferencialmente, cópias impressas do currículo atualizado para distribuição aos recrutadores das empresas parceiras.

Confira a relação completa das vagas disponíveis.

Auxiliar de produção I (150 vagas) | Ensino fundamental completo | Sem experiência | Salário: R$ 2.100,00

Auxiliar de produção II (40 vagas) | Ensino fundamental completo | Com experiência (Aceita PCD) | Salário: R$ 2.318,00

Soldador (20 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.956,00

Abastecedor de linha de produção (10 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.365,00

Operador de moinho (Processo de Moagem) (5 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.365,00

Almoxarife (6 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência e curso de empilhadeira | Salário: R$ 2.500,00

Auxiliar de manutenção industrial (3 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.500,00

Meio oficial mecânico de manutenção de máquinas (3 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 3.000,00

Auxiliar de limpeza (8 vagas) | Ensino fundamental completo | Com experiência | Salário: R$ 1.837,00

Porteiro (3 vagas) | Ensino fundamental completo | Com experiência | Salário: R$ 2.162,00

Vigilante (1 vaga) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.200,00

Auxiliar administrativo (1 vaga) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 1.700,00

Serviço

(Programação sujeita a alterações. Ação com entrada franca)

Mutirão de Empregos

Data: 3 de agosto (segunda-feira)

Horário: Das 8h às 13h

Local: Prédio II da Prefeitura de Mogi das Cruzes (Rua Francisco Franco, 133 – Centro)