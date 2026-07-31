Prefeitura promove Mutirão de Empregos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promove mais um Mutirão de Empregos na segunda-feira (03/08). Ao todo, serão disponibilizadas 245 vagas aos interessados, a partir das 8 horas, no Prédio II da Administração Municipal. A iniciativa é realizada em parceria com a Agência de Fomento Empresarial (AGFE).
Na área industrial e operacional, o grande destaque é a oferta de 150 vagas para o cargo de auxiliar de produção, que exige o ensino fundamental completo e não requer experiência anterior.
Para participar, os candidatos devem comparecer ao local portando documentos pessoais originais (RG e CPF), Carteira de Trabalho (física ou a versão digital instalada no celular) e, preferencialmente, cópias impressas do currículo atualizado para distribuição aos recrutadores das empresas parceiras.
Confira a relação completa das vagas disponíveis.
Auxiliar de produção I (150 vagas) | Ensino fundamental completo | Sem experiência | Salário: R$ 2.100,00
Auxiliar de produção II (40 vagas) | Ensino fundamental completo | Com experiência (Aceita PCD) | Salário: R$ 2.318,00
Soldador (20 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.956,00
Abastecedor de linha de produção (10 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.365,00
Operador de moinho (Processo de Moagem) (5 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.365,00
Almoxarife (6 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência e curso de empilhadeira | Salário: R$ 2.500,00
Auxiliar de manutenção industrial (3 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.500,00
Meio oficial mecânico de manutenção de máquinas (3 vagas) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 3.000,00
Auxiliar de limpeza (8 vagas) | Ensino fundamental completo | Com experiência | Salário: R$ 1.837,00
Porteiro (3 vagas) | Ensino fundamental completo | Com experiência | Salário: R$ 2.162,00
Vigilante (1 vaga) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 2.200,00
Auxiliar administrativo (1 vaga) | Ensino médio completo | Com experiência | Salário: R$ 1.700,00
Serviço
(Programação sujeita a alterações. Ação com entrada franca)
Mutirão de Empregos
Data: 3 de agosto (segunda-feira)
Horário: Das 8h às 13h
Local: Prédio II da Prefeitura de Mogi das Cruzes (Rua Francisco Franco, 133 – Centro)