Dia dos Pais do Mogi Shopping tem presente especial

O Mogi Shopping realiza, de 29 de julho a 9 de agosto, a campanha de Dia dos Pais “Expresse o que te inspira”. Com R$ 500 em compras, os clientes poderão resgatar uma nécessaire puffer da LIVE!, na cor verde-oliva, limitado a 1 brinde por CPF e enquanto durarem os estoques. Para participar, é necessário cadastrar as notas fiscais no aplicativo Mogi Shopping e, após a validação, retirar o brinde no Lounge de Atendimento, localizado em frente à RIG.

A ação acontece em um período de expectativa para o comércio. Segundo pesquisa realizada pela Globo, 57% dos entrevistados pretendem comemorar o Dia dos Pais neste ano, percentual que reforça a relevância da data para o calendário do varejo e para as celebrações em família.

Produzida em material resistente e com acabamento cuidadoso, a nécessaire puffer reúne o padrão de qualidade já associado à LIVE! e pode ser utilizada para organizar itens pessoais em viagens, na academia, no trabalho ou em outros momentos da rotina. A marca de moda esportiva está presente no Mogi Shopping há quase um ano.

O Lounge de Atendimento funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O regulamento completo da campanha está disponível no site e no aplicativo do Mogi Shopping.

Pontos no Mogi+

Cadastrar as notas fiscais no aplicativo Mogi Shopping também permite acumular pontos no Mogi+, clube de benefícios do empreendimento. Por meio do programa, as compras realizadas nas lojas e quiosques podem ser convertidas em pontos e dar acesso a brindes, experiências e condições especiais em campanhas do shopping.

A partir de 11 de agosto, os clientes das duas categorias M+ Exclusive e M+ Select poderão resgatar um difusor de ambientes com fragrância cítrica. O brinde estará disponível mediante a troca de 200 pontos, diretamente no Lounge de Atendimento, em frente à RIG, limitado a 1 brinde por CPF e enquanto durarem os estoques.

A adesão ao Mogi+ é gratuita e destinada a pessoas físicas maiores de 18 anos. Para participar, basta baixar o aplicativo Mogi Shopping, acessar o ícone “Clube Mogi+” e preencher os dados solicitados. Depois do cadastro, as notas fiscais emitidas pelas lojas e quiosques do empreendimento podem ser inseridas no aplicativo em até 120 dias após a data de emissão.