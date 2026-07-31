Comércio deve ter alta de até 10% nas vendas

Dia dos Pais é considerado o primeiro grande termômetro do comércio varejista no segundo semestre

Campanha Mundo de Prêmios movimenta o comércio local e contará com sorteios

O Dia dos Pais está chegando e, com ele, cresce a procura por presentes para homenagear a data. A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) estima um aumento de até 10% nas vendas neste ano. A comemoração é considerada o primeiro grande termômetro do comércio varejista no segundo semestre de 2026.

Em 2025, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), realizada em parceria com a Offerwise, cerca de 106,3 milhões de consumidores movimentaram R$27,13 bilhões.

Já a Serasa Experian, com base em projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), classificou o Dia dos Pais como a quarta data mais relevante para o comércio, atrás apenas do Natal, do Dia das Mães e do Dia dos Namorados.

De acordo com a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, o Dia dos Pais continua sendo uma data de forte apelo para o comércio, impulsionando as vendas pelo significado afetivo que envolve a celebração, mesmo diante de um cenário econômico que ainda exige cautela.

“Embora o cenário econômico ainda demande cautela das famílias, o empresário observa que o Dia dos Pais segue impulsionando o consumo devido ao seu forte apelo emocional. Mais do que adquirir um produto, o ato de presentear simboliza a valorização dos laços familiares”, afirma.

Dados da CNC mostram que perfumarias, farmácias e lojas de cosméticos seguem entre os segmentos de maior faturamento nas principais datas comemorativas do calendário do varejo, ao lado dos setores de vestuário, eletrônicos e acessórios. O desempenho reflete uma mudança no perfil de consumo, cada vez mais voltado à experiência e ao autocuidado.

Mundo de Prêmios

Além da expectativa de aumento nas vendas para o Dia dos Pais, a campanha Mundo de Prêmios segue movimentando o comércio local. Em agosto, a iniciativa sorteará um kit de ferramentas em comemoração à data.

Para participar, basta realizar compras a partir de R$ 60 nas lojas participantes da campanha. A cada R$ 60 em compras, o consumidor recebe um cupom (os valores não são cumulativos), que deve ser preenchido com seus dados.

A campanha prevê sorteios mensais com prêmios variados, incluindo eletrodomésticos, eletrônicos, vouchers, itens esportivos e, no sorteio de Natal, uma smart TV e bicicletas elétricas.

Confira o calendário dos próximos sorteios:

6º sorteio – 26/8 (Dia dos Pais)

1º cupom: Kit parafusadeira sem fio 12V com 36 peças

7º sorteio – 30/9

1º cupom: Smartphone Samsung Galaxy A26 5G (256 GB)

8º sorteio – 28/10

1º cupom: Minidrone E88 com câmera

2º cupom: Violão acústico de seis cordas

9º sorteio – 25/11

1º e 2º cupons: Purificador de água Consul

Promoção de Natal – 10º sorteio (28/12)

1º cupom: Notebook HP 256R G9 (Intel Core i5, 8 GB de RAM e SSD de 256 GB)

2º cupom: Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 65″

3º e 4º cupons: Bicicleta elétrica Smart Sport 500W (uma para cada ganhador)