Anvisa libera novo remédio para a menopausa

Fezolinetanto inaugura uma nova classe terapêutica e amplia opções à reposição hormonal

Trata-se de algo inovador, já que, até então, as alternativas disponíveis eram antidepressivos

Os problemas relacionados à menopausa ganham um novo capítulo a partir da liberação, no final de junho, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do uso do fezolinetanto para o tratamento de sintomas vasomotores (SVM) moderados a intensos associados à menopausa, conhecidos como fogachos. Para a professora colaboradora do curso de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Carolina Zendron Machado Rudge, a aprovação representa não só um importante avanço da Ciência, como também uma relevante mudança de paradigma na abordagem da saúde feminina.

“Durante muitos anos, as mulheres que não podiam utilizar terapia hormonal tinham poucas alternativas realmente eficazes para os fogachos. O fezolinetanto inaugura uma nova classe terapêutica baseada no entendimento da neurobiologia da menopausa e reforça uma mensagem importante: a menopausa merece tratamento individualizado, baseado em evidências científicas e centrado na qualidade de vida da mulher”, destaca Carolina, que possui residência médica em Reprodução Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pós-graduação em Endoscopia Ginecológica e mestrado em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas (UERJ).

O fezolinetanto atua diretamente no cérebro, bloqueando os receptores da neurocinina 3 (NK3), localizados no hipotálamo, região responsável pelo controle da temperatura corporal. “Na menopausa, a queda do estrogênio leva à hiperativação dos neurônios KNDy, tornando o centro regulador da temperatura excessivamente sensível. O fezolinetanto reduz essa hiperatividade e restabelece o equilíbrio térmico, atuando exatamente no mecanismo fisiológico que desencadeia as ondas de calor, sem utilizar hormônios. Trata-se de algo inovador, já que, até então, as alternativas não hormonais disponíveis eram antidepressivos, gabapentina ou clonidina, criados para outras finalidades e com eficácia mais limitada ou mais efeitos adversos”, explica a docente da UMC.

Medicamento eficaz para pacientes que possuem contraindicações ao uso de hormônios ou que simplesmente preferem um tratamento não hormonal, o fezolinetanto traz como benefício secundário à melhora significativa da qualidade do sono, principalmente porque diminui os despertares em razão dos suores noturnos, o que também traz como impacto positivo à disposição e à qualidade de vida.

Carolina alerta que o fezolinetanto é indicado exclusivamente para os sintomas vasomotores. “Ele não trata ressecamento vaginal, dor na relação sexual, sintomas urinários da síndrome geniturinária da menopausa, perda de massa óssea, osteoporose, redução da libido relacionada ao hipoestrogenismo nem as alterações cutâneas decorrentes da deficiência hormonal. Também não substitui os benefícios sistêmicos da terapia hormonal quando está indicada, o que não diminui em nada a relevância desse avanço na Medicina”.

A médica lembra que a menopausa ainda é cercada por muitos mitos e receios, principalmente relacionados ao uso de hormônios, e o novo medicamento permite ampliar o arsenal terapêutico e individualizar o tratamento das mulheres nesta fase da vida, cuidando particularmente dos sintomas, histórico clínico, fatores de risco e diferentes expectativas: “Mais do que isso, ter uma opção eficaz e não hormonal pode fazer com que mais mulheres procurem ajuda médica e compreendam que não precisam aceitar sintomas incapacitantes como parte natural do envelhecimento”, conclui Carolina.

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