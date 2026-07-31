Circuito das Artes une cultura e lazer

Evento reunirá teatro, música, dança, oficinas, cinema e recreação no Parque Centenário

O Parque Centenário da Imigração Japonesa, em Mogi das Cruzes, receberá no dia 2 de agosto (domingo), o Circuito das Artes, um evento gratuito que promete um dia inteiro de cultura, entretenimento e diversão para toda a família. As atividades começam às 8h e seguem até as 18h, oferecendo uma programação diversificada para crianças, jovens, adultos e idosos. O parque está localizado na Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza, Mogi das Cruzes.

O espaço contará com dois ambientes principais. No Palco Circuito das Artes, o público poderá acompanhar apresentações de dança, música, teatro, capoeira, fanfarra, manifestações folclóricas e exibição de curtas-metragens ao longo de todo o dia.

Já a Arena Circuito das Artes será dedicada às atividades interativas e recreativas, reunindo oficinas culturais, atrações circenses, personagens temáticos, brinquedos infláveis, atividades folclóricas, oficinas de jogos e brincadeiras, e diversas experiências para crianças e suas famílias.

Entre os destaques da programação estão espetáculos teatrais, a apresentação da Combuca Band Circo, intervenções com artistas em pernas de pau, bonecos animados, cosplayers e super-heróis. O público também poderá conferir a Dança do Dragão, apresentada pela Academia Shaolin Valinhos; o tradicional Taiko, com o grupo Mizuho Wadaiko; e a Oficina de Jogos do Mundo, que convida crianças e adultos a conhecerem brincadeiras tradicionais de diferentes culturas por meio de atividades lúdicas e interativas. O encerramento ficará por conta da Banda Combo.

O evento também oferecerá gratuitamente ações de saúde e bem-estar, incluindo aferição de pressão arterial, avaliação física, avaliação nutricional e quick massage, além de contar com ambulância UTI Móvel durante todo o período da programação.

Patrocinado pela Niterra do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social, com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria de Cultura, o Circuito das Artes tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, incentivar artistas e grupos da região e proporcionar experiências culturais gratuitas para toda a comunidade.

Serviço

Circuito das Artes

Data: Domingo, 2 de agosto

Horário: Das 8h às 18h

Local: Parque Centenário da Imigração Japonesa

Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza – Mogi das Cruzes

Entrada: Gratuita

Informações: https://www.circuitoartes.com.br