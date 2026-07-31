Agosto Dourado terá Hora do Mamaço e Sono Seguro

A Prefeitura de Mogi das Cruzes preparou uma programação especial para marcar o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização e ao incentivo ao aleitamento materno. Haverá palestras, rodas de conversa, grupos educativos e campanhas voltadas às gestantes, puérperas e famílias, reforçando que o cuidado com os bebês começa ainda na gestação e continua nos primeiros anos de vida. Entre os destaques estão a Hora do Mamaço, realizada simultaneamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), a campanha Sono Seguro e a ação “Chupeta na Caixa, Amor no Peito”, que incentiva a troca voluntária da chupeta por um livro infantil.

O lançamento do Agosto Dourado será no dia 3 de agosto, com uma capacitação para profissionais da rede municipal de saúde sobre aleitamento materno. No mesmo dia, começa a campanha Sono Seguro, em todas as unidades de saúde.

Já no dia 6 de agosto, às 14 horas, todas as UBSs e USFs promoverão simultaneamente a Hora do Mamaço, reunindo mães e bebês em um momento de acolhimento, troca de experiências e valorização da amamentação.

Mais do que um alimento, o leite materno representa proteção, vínculo e saúde para o bebê desde os primeiros momentos de vida. Rico em nutrientes e anticorpos, fortalece o sistema imunológico, reduz o risco de doenças e contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança. Para a mãe, a amamentação também traz benefícios, auxiliando na recuperação após o parto e reduzindo o risco de algumas doenças.

Em Mogi, esse incentivo começa no pré-natal. Nas consultas realizadas na rede municipal, as gestantes recebem orientações sobre os benefícios do aleitamento materno, os cuidados com as mamas, a importância da primeira hora de vida do recém-nascido e técnicas que favorecem uma amamentação bem-sucedida.

Esse acompanhamento segue até o final da gravidez, por meio do Programa Mãe Mogiana, que tem seu ambulatório no andar térreo da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, em Braz Cubas.

Também na Maternidade funciona o Banco de Leite Humano, onde uma equipe multiprofissional atende mães de Mogi, oferecendo orientações sobre amamentação, manejo das principais dificuldades e doação de leite materno.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, destaca a importância das ações. “O Agosto Dourado é um convite para lembrarmos que amamentar é um ato de amor, mas também de aprendizado e acolhimento.”

Sono Seguro

Como parte da programação, a campanha Sono Seguro reforçará que a proteção dos bebês também depende de hábitos corretos durante o sono. Gestantes, puérperas, pais e cuidadores receberão orientações sobre medidas simples que ajudam a prevenir acidentes e reduzir o risco da Síndrome da Morte Súbita Infantil. Todas as unidades de saúde do município distribuirão um folder da campanha com as orientações.

Serviço

Agosto Dourado da Prefeitura de Mogi das Cruzes

Lançamento da campanha Sono Seguro

Data: 03/08

Hora do Mamaço

Data: 06/08

Horário: 14 horas

Local: Todas as UBSs e USFs de Mogi das Cruzes

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