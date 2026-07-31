Itaquá vai construir a “Cidade da Saúde”

Projeto será o primeiro do Brasil a reunir UPA, Centro de Saúde Infantil e de Especialidades num só lugar

Itaquaquecetuba-SP dará início à construção de um equipamento inédito no Brasil. “Cidade da Saúde” será o primeiro do País a reunir, num único complexo, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte III, um Centro de Saúde Infantil e um Centro de Especialidades. O projeto foi concebido para unificar serviços que, hoje, funcionam de forma descentralizada no município e tornar mais ágil o acesso da população à rede gratuita de Saúde.

Com investimento estimado em R$ 40 milhões, o complexo será implantado numa área onde atualmente funciona o Campo do Bandeirantes, no Jardim Nova Itaquá. Os recursos vão custear a construção dos três prédios, além da aquisição de equipamentos, de mobiliários e demais infraestrutura. O financiamento será via Desenvolve SP, do Governo do Estado de São Paulo.

As obras terão início no fim deste ano, após a conclusão dos projetos técnicos e dos processos licitatórios. A entrega do complexo está prevista para o final de 2027.

Segundo o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), o principal diferencial da “Cidade da Saúde” será o oferecimento do que ele chama de “assistência articulada”, permitindo que diferentes equipes e serviços atuem de forma conjunta em benefício do paciente.

“Para Itaquá, cidade geograficamente grande e com quase meio milhão de habitantes, trata-se de uma revolução no setor de Saúde. Não estamos apenas construindo novos prédios. Vamos integrar urgência, atendimento infantil e especialidades num único complexo. Isso permitirá mais agilidade, melhor aproveitamento da rede existente e mais qualidade no acolhimento prestado à população, afirmou ele.

O complexo será formado por três edifícios independentes. A UPA Porte III atenderá urgências e emergências intermediárias durante 24 horas. Também com operação ininterrupta, o Centro de Saúde Infantil será voltado a crianças de zero a 14 anos.

Já o Centro de Especialidades será responsável por consultas e procedimentos nas áreas de Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Oftalmologia, Ginecologia e Pediatria – só para citar algumas. O local também vai oferecer exames diversos (eletrocardiograma, ultrassonografias, audiometria e cardiotocografia) e procedimentos ambulatoriais, como vasectomia, e pequenas cirurgias de cabeça, de pescoço e de Dermatologia:

“Na prática, os pacientes que forem atendidos na UPA ou no Centro de Saúde Infantil poderão utilizar os serviços diagnósticos do Centro de Especialidades, além de contarem com a atuação conjunta de médicos especialistas em casos que demandem avaliação complementar. Tudo muito mais rápido, sem deslocamentos, futuros agendamentos e espera”, comemora Boigues.