Suzano Shopping recebe ‘1º Festival Brasil Japão’ com entrada gratuita

Suzano recebe a partir desta quinta-feira (22) até domingo (25) o 1º Festival Brasil Japão, um evento gastronômico com entrada gratuita que vai oferecer diversidade na culinária japonesa e brasileira.

São várias opções de pratos apetitosos que farão parte do festival, entre elas, yakisoba, lamen, hot roll, gyoza, harumaki, dog coreano, tempurá, tonkatsu com opção acompanha gohan, karaguê com opção acompanha gohan, karê com gohan, onigiri recheado, temaki no copo, pastel de shimeji, batata recheada de salmão, pastel de camarão, espeto de camarão e yakitori. Além desses pratos tipicamente japoneses, o evento vai contar com a culinária brasileira que se destaca pelos pratos: baião de dois, arroz carreteiro, feijão tropeiro, acarajé, costela, torresmo, milho e derivados, queijos e embutidos, churros, doces caseiros, burger na parrilla, lanche de pernil, pastel, batata recheada, cachaça, licores, chopp, drinks e muito mais.

“Teremos muitas opções gastronômicas tanto de comidas brasileiras quanto japonesas. Já na parte cultural teremos uma programação bem diversificada com apresentações e shows musicais”, disse Brenda de Paula, organizadora.

Solidariedade

Haverá ponto de arrecadação para quem puder colaborar (não é obrigatório) com 01 kg de alimento não perecível que será destinado para instituições assistenciais de Suzano.

Música

O festival vai contar com uma programação diversificada para todos os gostos. Confira abaixo:

Quinta-feira (22) – 19h – Banda Sonora – Capital Inicial Cover;

Sexta-feira (23) – 19h – Beatriz Hikaru & Cia – Coletânea de Músicas Japonesas;

Sábado (24) – 16h – Midori e Mayumi – Bon Odori e Taiko / 19h – Banda Confisco – CBJR;

Domingo (25) – 13h – Academia Corpus Line Bom Odori– Mogi das Cruzes / 16h – Adriel Almeida – Jaspion Brasileiro Oficial / 19h – Fábia & Norton Miasake – Os campeões brasileiros de Karaokê.

SERVIÇO – FESTIVAL BRASIL JAPÃO EM SUZANO

Quando: 22, 23, 24 e 25 de fevereiro.

Horário: quinta e sexta das 17h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h.

Onde: Estacionamento do Suzano Shopping (Rua 07 de Setembro, 555 – Suzano / SP)

Entrada Gratuita.