Suzano Shopping presenteia público feminino com música e cuidados especiais

O Suzano Shopping vai homenagear as mulheres com música e cuidados especiais voltados à saúde e ao bem-estar delas, e não apenas em 8 de março, mas durante uma semana inteira.

A programação do empreendimento em celebração ao Dia Internacional da Mulher começa nesse domingo, dia 3, com o projeto Música na Praça, com apresentação de Letícia Brancco, a partir das 17 horas.

Na segunda-feira, dia 4, o público feminino ganha atenção especial com uma ação em parceria do shopping com o Centro Universitário Piaget. Das 14h às 17h, estudantes do curso de Nutrição orientarão as mulheres sobre a importância da hidratação; a turma de Direito promoverá uma roda de conversa sobre leis voltadas a elas. A participação nas atividades, que acontecerão no espaço próximo da loja Anacapri, é gratuita.

Na terça-feira, dia 5, os visitantes serão presenteados com mais uma apresentação musical na praça de alimentação. A partir das 19h, alunos do Instituto Sons e Tons sobem ao palco para animar a noite com hits variados.

A programação prossegue na sexta-feira, dia 8, com duas sessões de cuidados faciais para público feminino com estudantes do curso de Estética e Cosmética do Unipiaget, das 10h às 12h e das 19h às 22h, também próximo da Anacapri e gratuitamente.

À noite, os visitantes poderão se divertir e participar de um flashmob, na praça de alimentação, sob comando e animação do Instituto de Música Vox.



Mais música

A programação musical do Suzano Shopping, aliás, prossegue com atrações especiais até o fim do mês, sempre na praça de alimentação, a partir das 17h.



No domingo, dia 10, a atração é o músico Benevides. No dia 12, se apresentam alunos do Instituto La Música. O cantor Raffa Cardoso é a atração no dia 17. Já no dia 24, o convidado é o cantor Alistter; e no dia 31, fechando a agenda de março, quem se apresenta é o músico Rodrigo Só.