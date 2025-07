Itaquá fica entre as 30 cidades que mais geraram empregos em SP no último ano

Município atribui bom resultado a investimentos em infraestrutura

Itaquaquecetuba, município com cerca de meio milhão de habitantes, conquistou a 29ª posição no ranking estadual de geração de empregos com carteira assinada, entre 645 cidades paulistas. Recente levantamento do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). Investimentos na infraestrutura local e a política de atração de empresas da gestão do prefeito delegado Eduardo Boigues são alguns dos responsáveis pelo bom resultado, incluindo o saldo de 2.387 novas vagas com carteira assinada criadas no acumulado dos últimos 12 meses.

O estudo divulgado no último dia 30 tem como base dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Entre junho de 2024 e maio de 2025, foram registradas 35.195 admissões e 32.808 desligamentos na cidade. A marca coloca o município à frente de cidades tradicionalmente fortes no turismo e na indústria, como Praia Grande (31ª), Atibaia (32ª) e Franca (33ª). No Alto Tietê, Itaquá aparece em terceiro lugar na geração de empregos, ficando atrás apenas de Guarulhos e Mogi das Cruzes, que possuem densidades populacionais relativamente maiores.

A administração do prefeito Delegado Eduardo Boigues atribui o desempenho ao conjunto de medidas voltadas à modernização urbana e à atração de investimentos. Entre elas, estão obras de recapeamento, ampliação da iluminação pública, melhoria da mobilidade e projetos como o “Itaquá Mais Emprego” – que oferece vagas diretamente à população – além de parcerias para qualificação profissional, como o “Qualifica SP”.

“O emprego traz mais do que a renda para a família – oferece dignidade e a segurança do ganha-pão dentro de casa. Nosso trabalho consiste em criar oportunidades e condições para as empresas se instalarem em Itaquaquecetuba e, ainda, fazer com que as vagas de trabalho sejam preenchidas, preferencialmente, com mão-de-obra local, ou seja, nossos munícipes”, afirma Boigues.

Nos primeiros cinco meses de 2025, o município também manteve bom desempenho: foram 15.381 admissões contra 14.199 desligamentos, garantindo saldo de 1.182 novos empregos formais e a 47ª colocação no ranking estadual no período.

Segundo a Fundação Seade, o estado de São Paulo liderou a geração de empregos no Brasil nos cinco primeiros meses de 2025, com 310 mil novas vagas. No país, o saldo superou a marca de 1 milhão de empregos formais (1.051.244), reforçando a tendência de crescimento do mercado de trabalho.

