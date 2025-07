Saúde Itinerante retorna à Fazenda Aya para a sétima ação do ano

O projeto “Saúde Itinerante”, parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), voltou ao bairro Fazenda Aya no sábado (5) para a sétima ação de 2025, dando continuidade aos 1.833 atendimentos já realizados à população local neste ano. A atividade ocorreu, como nas edições anteriores, na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy (estrada Fazenda Viaduto, 6.000), das 8 às 16 horas.

Entre os serviços ofertados estão consultas médicas, avaliações odontológicas, aplicação de vacina contra a gripe, procedimentos de auriculoterapia, entrega de resultados de exames, aferição de pressão arterial e glicose, além de atendimento com equipe multidisciplinar formada por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Para receber os atendimentos, os munícipes devem apresentar documento pessoal, comprovante de residência e cartão do SUS.

Ao longo do semestre, o projeto “Saúde Itinerante” realizou diversas mobilizações na Fazenda Aya. Em 7 de junho, foram contabilizados 386 procedimentos, entre eles 76 consultas médicas e 88 vacinas contra a gripe. No dia 10 de maio, ocorreram 219 atendimentos, incluindo consultas, aferições e sessões de auriculoterapia. Já em 12 de abril, foram 339 procedimentos, que somaram consultas, coletas de exames e ações preventivas. No dia 8 de março, a ação alcançou 243 atendimentos, com destaque para 58 consultas médicas, 43 sessões de auriculoterapia e exames laboratoriais. Em 8 de fevereiro, foram realizados 241 procedimentos, entre os quais 51 consultas médicas e 42 aferições de pressão arterial.

O cronograma de serviços de 2025 foi iniciado em 4 de janeiro. Nesta data, foram registradas 66 consultas médicas, 65 aferições de pressão arterial, 65 aferições de glicose, 46 solicitações de exames laboratoriais, quatro coletas, 34 auriculoterapias, 21 avaliações odontológicas, com a “Carreta da Odontologia”, e duas palestras de Educação em Saúde, totalizando 405 procedimentos.

Além dos moradores da Fazenda Aya, o projeto também atende bairros próximos, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista, levando atendimento de saúde a áreas mais distantes do centro.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou o compromisso da equipe e o engajamento da comunidade: “O bairro Fazenda Aya fica distante do centro e, por isso, é fundamental que receba ações como essa. As equipes do INTS têm feito um grande trabalho porque também estamos contando com a adesão dos pacientes. Essa atividade leva os serviços de Saúde aos quatro cantos da cidade”.

Equipes do projeto “Saúde Itinerante” já realizaram mais de 1,8 mil atendimentos em seis edições no bairro Fazenda Aya neste ano