Suzano Shopping celebra a chegada do Natal com programação especial

Suzano Shopping inaugura a temporada natalina com a chegada do Papai Noel e

apresentações de coral

O clima de Natal toma conta do Suzano Shopping no domingo (17), trazendo toda

a magia e encanto da época. A programação festiva, totalmente gratuita, começa às 15h com

distribuição de balões e gorros natalinos para as crianças. Às 15h30, personagens natalinos

desfilarão pelos corredores, convidando todos para a recepção ao Papai Noel, que acontecerá

na área externa, entre a C&A e a entrada principal.

A partir das 16h, o público poderá se encantar com a apresentação de um coral, seguida de um

espetáculo circense. O ponto alto será a chegada do Papai Noel, em meio a um clima de

surpresa e magia, acompanhado por uma bandinha de música natalina. O bom velhinho

participará de um cortejo pelo shopping até a praça principal, onde será inaugurado o cenário

especial de Natal, com uma majestosa árvore, uma bola gigante iluminada e um mega

escorregador para as crianças.

A partir do domingo, o Papai Noel estará em seu trono no cenário natalino, recebendo

crianças e famílias das 14h às 21h até o dia 23 de dezembro, e no dia 24, das 10h às 16h. O

tema deste ano, “Seja o Natal no Suzano Shopping”, busca resgatar sentimentos de gentileza,

bondade e carinho.

Toda a programação foi pensada para transformar cada momento em uma memória

inesquecível. As atrações incluem paradas natalinas, apresentações de corais e oficinas para as

crianças, tudo gratuitamente. Mais informações estarão disponíveis no aplicativo do shopping.

