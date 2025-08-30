Suzano sedia encontro regional sobre manejo de casos com risco de suicídio

Evento reuniu mais de 100 profissionais para discutir sobre o tema

Suzano sediou na segunda-feira (25), na Câmara Municipal, um encontro do Grupo Técnico de Educação Permanente e Humanização e da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do Alto Tietê, voltado ao tema “Identificação e manejo dos casos com risco de suicídio”.

Participaram mais de cem profissionais de saúde das cidades de Guararema, Guarulhos, Poá, Salesópolis, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel, além das equipes locais de Suzano.

Representando a Secretaria de Saúde de Suzano, estiveram presentes o secretário Diego Ferreira, a diretora de Atenção à Saúde Cintia Steffens Watanabe, a coordenadora da Educação Permanente em Saúde Sandra Cardoso e as coordenadoras da Raps, Carolina Jacob e Dulce Ramos.

A abertura das atividades contou com a participação da apoiadora técnica de Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para o Alto Tietê, Terezinha Bolanho, enquanto a apresentação principal ficou por conta da enfermeira do Centro de Atenção Psicossocial (Caps Alumiar), Isabele Trindade, que compartilhou experiências adquiridas em sua especialização em Saúde Mental, incluindo formação em suicidologia.

A palestrante destacou o trabalho sistemático da Raps, promovendo diálogos com equipes assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS) e entidades da sociedade civil. O objetivo é desmistificar os riscos de suicídio e fortalecer a rede de proteção em torno da população, considerando os aspectos que devem ser observados por todos.

“Este encontro é um exercício de escuta ativa, em que falamos sobre conceitos, abordagem, avaliação, condutas, proteção, serviços e notificação. Neste contexto, também compartilhamos conhecimentos sobre os fatores de risco e os sinais que observamos em relação à comunicação verbal e não verbal”, explicou Isabele Trindade.

Terezinha Bolanho elogiou a iniciativa de Suzano. “Agradeço à cidade por recepcionar este encontro, em nome do secretário Diego, da diretora Cíntia, das coordenadoras Dulce e Carolina, e da enfermeira Isabele. Essa iniciativa reforça nosso trabalho de regionalização, promovido pela pasta estadual nas macrorregiões, para lidar com os transtornos mentais, que estão entre as maiores demandas que verificamos no Alto Tietê”, afirmou.

O secretário Diego Ferreira destacou a importância das estratégias adotadas. “Temos um compromisso com esse trabalho por meio da Atenção Básica, da Educação Permanente e especialmente pela Raps, que tem uma atuação expressiva nos Caps e em toda a cidade. É muito importante termos representantes de tantos municípios, para avançarmos de forma conjunta”, declarou.

