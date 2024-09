Suzano reforça e orienta sobre a a prevenção de incêndios florestais

Altas temperaturas e estiagem agravam o risco de incêndios; empresa destaca importância da colaboração da população

Com as altas temperaturas e a previsão de severa estiagem para os próximos dias, o Brasil enfrenta uma situação crítica com o aumento das queimadas. A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reforça seu compromisso com a preservação ambiental e destaca a importância da população na adoção de medidas preventivas contra incêndios florestais que ameaçam os ecossistemas, causam grandes prejuízos e colocam em risco vidas humanas e animais.

De acordo com dados do Banco de Queimadas (BDQueimadas) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no Estado de São Paulo, um dos dez estados com o maior número de focos de queimada, foram registrados 737 focos de incêndio somente nos primeiros sete dias de setembro, um aumento de mais de 90% em relação ao mesmo período de agosto.

A Suzano dispõe de uma ampla estrutura e tecnologia de ponta destinadas à prevenção e ao combate de incêndios florestais em São Paulo. São 140 brigadistas e mais de 2,1 mil pessoas preparadas para atuar em operações de combate a incêndio e outras urgências, além de uma frota que inclui caminhões-pipas entre outros veículos e equipamentos.

A empresa possui ainda 19 câmeras de alta resolução instaladas em torres e distribuídas em pontos estratégicos de suas áreas florestais com imagens transmitidas em tempo real, 24 horas por dia, para uma central de monitoramento, proporcionando uma vigilância contínua.

Você também pode fazer a diferença! Confira algumas orientações de como a população pode ajudar na prevenção de incêndios:

Evite o uso de fogo em qualquer circunstância – Pequenas chamas podem rapidamente se transformar em grandes incêndios, especialmente em áreas secas e florestais.

– Pequenas chamas podem rapidamente se transformar em grandes incêndios, especialmente em áreas secas e florestais. Não descarte bitucas de cigarro no solo – Bitucas mal apagadas são uma das principais causas de incêndios em vegetações.

– Bitucas mal apagadas são uma das principais causas de incêndios em vegetações. Descarte o lixo adequadamente – Materiais como vidro e latas podem concentrar a luz solar e iniciar incêndios.

– Materiais como vidro e latas podem concentrar a luz solar e iniciar incêndios. Respeite o fechamento de áreas protegidas – Siga as orientações das autoridades para garantir a segurança pessoal e ambiental.

– Siga as orientações das autoridades para garantir a segurança pessoal e ambiental. Comunique focos de incêndio rapidamente – Ao avistar um foco de incêndio, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou órgãos de defesa ambiental.

– Ao avistar um foco de incêndio, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou órgãos de defesa ambiental. Não solte balões – Além de ser extremamente perigoso, soltar balões é crime, conforme a legislação brasileira.

– Além de ser extremamente perigoso, soltar balões é crime, conforme a legislação brasileira. Em áreas rurais, crie barreiras de proteção com aceiros – Essas barreiras ajudam a impedir a propagação das chamas.

– Essas barreiras ajudam a impedir a propagação das chamas. Lembre-se , não combata focos de incêndios sem o treinamento específico. O risco de se machucar ou agravar a situação é muito alto. Sua vida e a dos outros são mais importantes.

, não combata focos de incêndios sem o treinamento específico. O risco de se machucar ou agravar a situação é muito alto. Sua vida e a dos outros são mais importantes. Em caso de incêndio próximo a sua residência mantenha a calma, reúna os familiares, pegue apenas os documentos pessoais e siga para um local seguro.

Canal aberto com a população

A Suzano também possui um canal aberto com a população para que sejam comunicadas ocorrências de focos de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa por meio de ligação gratuita para o número 0800 203 0000, com atendimento 24 horas, ou mensagem via WhatsApp para o número 14 9 8828 3739.

As ações de prevenção nas comunidades são realizadas por meio do projeto “Guardiões da Floresta”, desenvolvido pela área de Inteligência Patrimonial da Suzano, que tem como objetivo promover a preservação ambiental e a conscientização de todos sobre a importância da conservação da flora e fauna nas comunidades onde a empresa atua, por meio de abordagens preventivas e educativas em prol do desenvolvimento sustentável.