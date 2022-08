Suzano recebe Segunda Etapa da Copa São Paulo de Mountain Bike

Suzano recebe, no próximo dia 21 de agosto (domingo), a Segunda Etapa da Copa São Paulo de Mountain Bike 2022, competição aberta a atletas profissionais e amadores, que poderão escolher entre três percursos: Pró com 65 km (8h30), Sport com 50 km (09h30) e Light com 25 km (10h). A concentração começa às 7h30 na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi s/n, no Bairro do Baruel. As inscrições vão até quarta-feira (17/08) ou até acabarem as vagas.

Todos os percursos terão as categorias divididas por idade com premiação em troféu do primeiro ao quinto colocado, além de medalha personalizada a todos que participarem. “Também teremos a prova para crianças de 05 a 13 anos. Para este público, as inscrições podem ser feitas no dia do evento e terão medalhas de participação para garotada”, explica Paulo Camargo, representante da Associação Paulista de Esportes de Ação e Aventura (APEAA) e responsável pela organização do evento, que há 20 anos atua na área esportiva, levando a competição para várias cidades do estado de São Paulo.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 de amanhã (17/08) ou até as 400 vagas serem preenchidas. É só acessar o endereço https://www.ticketsports.com.br/e/copa-so-paulo-de-mountain-bike-2022—2-etapa-33420 e escolher um dos três percursos: Pró com 75 km, Sport com 50 km e Light com 25 km.

O ponto de encontro da Segunda Etapa da Copa São Paulo de Mountain Bike 2022 será na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi s/n, no Bairro do Baruel. O percurso irá explorar estradas e trilhas do município.

Vários atletas de Suzano também irão participar da competição, que recebe o apoio da prefeitura para realização. Para o presidente da equipe Pedal Avante Suzano, Hugo Sandro Honório, que ajudou a trazer esta etapa para a cidade, a atividade irá movimentar o município e ainda permitirá aos participantes que apreciem as belezas naturais ao longo do circuito. “Receber esta etapa da Copa São Paulo de Mountain Bike pela primeira vez é muito importante para nós, suzanenses. Foram mais de dois anos de pandemia com todos os eventos suspensos. Este é um momento de retomada e estamos muitos felizes. Que esta seja a primeira de várias atividades como esta em Suzano”, finaliza.