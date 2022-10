Suzano recebe dupla de palhaços com espetáculo e oficinas gratuitas

Contemplados pelo Programa de Ação Cultural com o projeto “Pé na Estrada com Buiú & Teta: a saga de um apocalipse sem fim”, para circular por seis cidades do interior do Estado de São Paulo, a Dupla de palhaços Buiú & Teta, apresentam o espetáculo A Trombeta Apocalíptica, no dia 09 de outubro e realizam oficinas de intervenção cênico-urbana, nos dias 07 e 08 de outubro, tudo gratuito.

O espetáculo será realizado no Parque Max Feffer e as oficinas no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Dois palhaços chegam na cidade para vender porções dos quitutes de reviradinhos “Vai Que Sobra”. Porém, são interrompidos por uma trombeta que berra aos quatro ventos absurdos que impedem que Buiú e Teta continuem com suas vendas. Entre as notícias anunciadas “pela trombeta” estão um vírus avassalador, a inflação montada a cavalo e a barriga que ronca sem parar. A direção é de Cida Almeida e a interpretação dos artistas Karine Lopes e Wilson Saraiva

Na corda bamba entre a vida e a morte, a fome e a comida, o choro e o riso, os palhaços bolam inusitados planos para dar a volta nas notícias e seguir com sua banca de quitutes aberta. Formados na antiga técnica de vender o almoço para comprar a janta, Teta e Buiú, darão nó em pingo d’água pra saírem daí de bolsos cheios?

Ao perguntar para a diretora e formadora de palhaços há mais de 20 anos sobre como é dirigir esse trabalho, Cida Almeida comenta aos risos “Dirigir figuras palhacescas, uma dupla como Buiú e Teta, é tentar estabelecer pontos de ancoragem para uma possível volta à história que pretendem contar. Simplesmente. Direção é uma palavra muito complexa quando se trata de dirigir uma dupla de palhaces com personalidades próprias, raciocínios muito particulares e uma vida com tantas incertezas!”

A dupla circula pelas cidades de Amparo, Piracicaba, São Carlos, São José dos Campos e Itapira. O projeto conta, além da apresentação do espetáculo, com vivências de linguagem em intervenção cênico-urbana, isto é, uma oficina com seis horas de duração realizada em cada uma dessas cidades.

A Trombeta Apocalíptica nasceu de um projeto realizando intervenção em praças e transportes públicos na capital paulista. O ensejo inicial era dialogar com os transeuntes e os trabalhadores que ocupam esses espaços no dia a dia.

Karine Lopes, que além de palhaça é cenógrafa e figurinista no espetáculo diz que a “dupla arma a barraca como se fosse abrir o circo, com elementos que dialogam nesses dois universos, hasteiam suas bandeiras e abrem suas tendas, em formato de guarda Sol. Carregam em seu carrinho seu sustento, assim, como fazem os artistas circenses, o mesmo transforma-se na banca do Reviradinho Vai que sobra aos olhos do Público.

Por ter sido uma obra que nasceu em meio à pandemia, o espetáculo contou com a direção à distância (por meio de chamadas de vídeo da diretora), em 2020. Agora, após a vacinação, a dupla pode entrar em sala de ensaio com a encenadora para revisitar a história. Completando a trupe, o projeto contou com a criação autoral de parte da trilha sonora, desenvolvida pelo ator e músico Thales Alves, que buscou aproximar o universo mágico melódico dos ritmos populares brasileiros ao caráter “palhacesco” da sobrevivência cotidiana de Buiú e Teta.

Contato

Instagram e facebook: @buiueteta

E-mail:buiueteta@gmail.com



SERVIÇO

A Trombeta Apocalíptica – SUZANO – SP

Espetáculo de palhaços da Dupla Buiú & Teta. De graça.

Com os artistas Karine Lopes e Wilson Saraiva.

Dia 09 de outubro, domingo, 11h, no Parque Max Feffer, em frente ao Pavilhão Zumbi dos Palmares localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 216 – Jardim Imperador – Suzano- SP

Vivência de linguagem: intervenção cênico-urbana – SUZANO – SP

No Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na Rua Benjamin Constant, 682 – Centro -Suzano

Dia 07 de outubro, sexta, 14h-17h

Dia 08 de outubro, sábado,14h-17h