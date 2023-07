Suzano recebe 2ª Parada LGBTI+ neste domingo 

Com o tema “É hora do levante dos corpos Trans e Travestis: Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de florescer!”, os coletivos da Frente LGBTQIAP+ de Suzano, Família Stronger e A Casa da João vão às ruas da cidade neste domingo (23 de julho) com a 2ª Parada LGBTI+. Este ano os organizadores esperam contar com o apoio da Prefeitura para fornecer estrutura como banheiros químicos, segurança e organização do trânsito.

A concentração será ao meio-dia, na Rua Abdo Rachid (lateral do Burger King, próximo à estação da CPTM), de onde os presentes sairão em caminhada passando pelas avenidas Roberto Simonsen e Mogi das Cruzes, com a animação de um trio elétrico.

De acordo com os organizadores, a escolha do tema teve por motivação o histórico de violência contra a população LGBTI+ em Suzano, especialmente as travestis que têm sido criminalizadas. A Parada será um momento de celebração por meio da arte e da cultura para enfatizar a importância do respeito à diversidade e chamar atenção para a construção de políticas públicas que abarquem a pauta LGBT.

Lilian Carvalho, integrante da Frente LGBTQIAP+ de Suzano e uma das organizadoras do evento diz que será uma oportunidade para o governo municipal iniciar uma trajetória de mais respeito à diversidade e demonstrar interesse real na construção de políticas públicas que garantam à população LGBTI+ de Suzano uma vida mais digna:

“Não será apenas uma festa, mas também um protesto. Queremos que a 2° Parada LGBTQIAP+ seja mais organizada e segura para ser um momento de celebração da nossa existência. Por isso, numa cidade como Suzano, onde há falta de acesso, fomento e, principalmente, da valorização dos artistas LGBTs, vamos proporcionar muita música, dança e diversão para ser um espetáculo de diversidade”, diz.