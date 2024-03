Suzano quer 30% de mulheres em cargos de liderança até 2025

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Suzano reafirma seu compromisso com a promoção da diversidade. Um dos compromissos firmados pela empresa é aumentar em 30% a representatividade feminina em cargos de liderança até 2025, visando assegurar a participação das mulheres e a promoção da igualdade de oportunidades. Em 2023, a empresa alcançou 24,9% de mulheres em cargos de liderança (gerência funcional e acima). Essa evolução tem garantido mulheres em posições de liderança em diversas áreas, incluindo os setores operacionais.

Na unidade da Suzano em Mogi, Marcella Sandes, coordenadora de máquina de papel Tissue, é um dentre os vários exemplos de liderança feminina em cargos operacionais. “O ambiente fabril, que até outrora era majoritariamente masculino, hoje conta com mulheres nas operações, engenharia, e inclusive em posições de liderança, como eu. Comecei minha carreira em 2015 na Suzano como estagiária e consigo sentir até hoje toda a empolgação ao visitar pela primeira vez a área”, diz Marcella.

A sororidade feminina é crucial para mulheres em busca de crescimento e desenvolvimento profissional. “Muitas de nós enfrentamos desafios diários muito parecidos, por isso é importante ter contato com outras mulheres que trilham os mesmos caminhos para fortalecer ainda mais nosso propósito juntas”, acrescenta Marcella.

Para Marcella, toda mudança encontra barreiras, mas que podem ser superadas com trabalho e um ambiente que celebra as diferenças e potencializa os talentos. “Como mulher, mãe e gestora tenho muito orgulho de pertencer ao time Suzano, pois além de trabalharmos para entregar o melhor produto para nossos clientes, contribuímos com a transformação da nossa sociedade”.