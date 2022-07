Suzano promove mutirão de vacinação contra gripe e Covid neste sábado

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (2) mais um mutirão de vacinação para a população do município. Serão ofertadas doses para quem precisa se vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe. O atendimento irá ocorrer entre 8 e 16 horas.

As unidades de saúde que irão receber a força-tarefa são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Alzira Pereira Mayer, que fica localizada na rua Manoel Honorato dos Santos, 301, no bairro Jardim Alterópolis; e Palmeiras, que fica na rua Crispim Adelino Cardoso, 157, no Recanto Feliz. A iniciativa também vai acontecer no CSII, que está localizado na avenida Paulo Portela, 205, no Jardim Paulista.

Em relação à imunização contra a Covid, poderão se vacinar com as primeiras e segundas doses os moradores com mais de 5 anos, para a terceira dose a população com idade superior a 12 anos, e, para os que possuem mais de 40 anos, a aplicação da quarta dose. No que diz respeito à vacinação contra a gripe, serão atendidos todos os moradores acima dos seis meses que ainda não receberam a imunização.

Os documentos necessários para todos que vão aproveitar o sábado e garantir as imunizações contra estas doenças são: documento original com foto e carteirinha de vacinação. Para os menores de idade é necessária a presença do responsável ou um termo de consentimento assinado.