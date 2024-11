Suzano instala dispensadores de sacos para dejetos de animais em espaços públicos

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano iniciou a instalação de 50 dispensadores de sacos para dejetos de animais, em diversos espaços públicos da cidade. A ação visa auxiliar a população na coleta de resíduos de pets durante passeios, mantendo os ambientes limpos e conscientizando sobre a importância de recolher dejetos de cães e gatos em ruas, calçadas, praças e parques.

No total, 24 espaços públicos serão contemplados, com previsão de conclusão nas próximas semanas. A iniciativa, realizada em parceria com a Publicão Brasil Comunicação Ltda., não terá custo para a prefeitura e disponibilizará os sacos em várias áreas das três regiões de Suzano.

Entre os locais que receberão os dispensadores estão o Parque Municipal Max Feffer, a praça João Pessoa, a praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi (praça do Baruel), o parque do Mirante, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o Centrus da região central.

Os locais foram escolhidos estrategicamente devido ao grande volume de visitantes. Além de promover a limpeza dos espaços públicos, o projeto busca evitar doenças transmitidas por dejetos de animais.

O secretário Sadao Sakai destacou a importância da ação para a saúde e educação da população, especialmente crianças e adultos: “Os equipamentos vão ajudar a mantermos nossa cidade mais limpa. Eles possuem informações importantes para quem vai frequentar esses lugares. A ação é educativa para crianças e adultos e será fundamental para preservar a saúde e nossos ambientes de lazer”, ressaltou.

Crédito das fotos: Divulgação/Secop Suzano

Cidadãos podem aproveitar os espaços públicos limpos e bem cuidados, graças à nova iniciativa da prefeitura