Suzano inicia vacinação contra a Covid de crianças de quatro anos

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou na terça-feira (23) a vacinação de crianças de quatro anos sem comorbidades contra a Covid-19. Com atendimento, a princípio, em 20 postos da rede municipal, de segunda a sexta, das 8 às 15 horas, a ampliação para mais um grupo prevê a aplicação de 4,5 mil doses. Até então, apenas aqueles desta idade que têm alguma condição pré-existente ou comorbidade poderiam ser atendidos.

Para garantir a imunização com a CoronaVac, pais ou responsáveis devem fazer antes o cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br e ter em mãos o RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a caderneta de vacinação da criança, além de um comprovante de endereço.

Neste primeiro momento, as Unidades de Saúde da Família (USFs) localizadas nos bairros Jardim Maitê, Jardim do Lago, Recanto São José e Jardim Ikeda irão ofertar a vacina em breve, após o término de serviços internos em andamento para melhor receber a demanda. Os pais e responsáveis podem procurar o posto mais próximo para receber o atendimento.

(Foto: Gláucia Paulino)

Com mais de um ano de vacinação contra a Covid-19, o município disponibiliza até a 5ª dose para públicos variados. Além da primeira e da segunda aplicações para o público a partir de quatro anos, maiores de 12 anos também podem receber a terceira. Pessoas com mais de 30 anos e imunossuprimidas a partir de 12 anos já são contempladas com a quarta dose. Munícipes de idade superior a 40 anos com comorbidades têm à disposição a quinta.

Até à tarde de terça-feira (23), a Secretaria de Saúde de Suzano já havia realizadp 781.138 aplicações da vacina contra o novo coronavírus, sendo 274.663 da primeira dose, 255.204 da segunda, 7.842 de doses únicas, 174.741 da terceira, 68.511 da quarta e 177 da quinta.