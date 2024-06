Suzano inaugura Clínica da Família

O local deverá atende 2,5 mil pessoas por mês

A Prefeitura de Suzano inaugurou no dia 8 de junho, a Clínica da Família, localizada na Avenida Jaguari, 37, no bairro Cidade Boa Vista, prestando também uma homenagem ao médico André Cano Garcia, que deu nome à unidade, um médico que se dedicou à saúde e ao bem-estar do próximo. O equipamento deve realizar, aproximadamente, 2,5 mil atendimentos mensais para crianças e adultos nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, por meio de uma estrutura que conta com 15 consultórios.

Os serviços serão prestados conforme encaminhamento do setor de Regulação, da Secretaria Municipal de Saúde, e já foram iniciados no dia 10, a partir das 7 horas. A unidade funciona sempre nos dias úteis, até às 19 horas, para realização de consultas e exames.

O grupo de profissionais está à disposição da população e atende às necessidades médicas das áreas de cardiologia, otorrinolaringologista, oftalmologia, reumatologia, pediatria e ginecologia, além de proporcionar atendimentos fonoaudiológicos, psicológicos e serviços de ultrassonografia e telemedicina.

A Clínica da Família se encontra no lugar da antiga Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boa Vista. A revitalização deste espaço contou com intervenções em diversas seções além de serviços de melhorias.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou os avanços que vêm ocorrendo, sendo proporcionados para garantir o cuidado necessário para a cidade, especialmente no que diz respeito ao atendimento especializado. “Somente neste ano, inauguramos a Clínica da Mulher e autorizamos a licitação para as obras do novo Centro de Apoio à Criança com Deficiência. Entendemos as especificidades de cada público e a importância de garantir uma estrutura adequada para o atendimento das demandas da cidade. A Clínica da Família é mais uma conquista para Suzano”, frisou o Executivo.

Créditos das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano e Divulgação/Secop Suzano

Nova clínica foi inaugurada no Boa Vista