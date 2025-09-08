Suzano fortalece educação ambiental com o programa “Guardiões da Floresta”

Iniciativa já impactou milhares de alunos, educadores e moradores rurais

Com o objetivo de promover uma atuação preventiva e cooperativa na preservação ambiental, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global em bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, vem ampliando as ações do programa “Guardiões da Floresta”. Criada em 2023, a iniciativa combina atividades de conscientização, educação ambiental e orientação direta às comunidades vizinhas às áreas de atuação da empresa.

Neste ano, em São Paulo, as ações estão concentradas em quatro municípios do interior – Jambeiro, Natividade da Serra, Alambari e Alumínio. Já foram envolvidos mais de 280 alunos do ensino fundamental e médio, cerca de 40 educadores e mais de 5,5 mil moradores de áreas rurais. No total, somente em 2024, o programa alcançou mais de 28 mil pessoas em estados como Espírito Santo, Bahia, Maranhão e Mato Grosso do Sul, além de São Paulo.

As atividades são conduzidas pelas equipes de Inteligência Patrimonial e de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Suzano e têm como propósito não apenas conscientizar, mas também fortalecer o vínculo da companhia com as comunidades locais. Segundo Rodrigo Pimentel, coordenador de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da empresa, a meta é criar uma rede de cooperação. “Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. Por isso, mantemos um diálogo permanente com as comunidades do entorno, promovendo a conscientização ambiental, com foco na proteção dos recursos naturais. Com o programa ‘Guardiões da Floresta’, nossas equipes desenvolvem um trabalho educativo com as crianças e de orientação direta com os moradores, além de disponibilizar e incentivar o uso de canais de denúncia para combater práticas ilegais. Estamos felizes com os resultados desse trabalho e pretendemos ampliar cada vez mais essa atuação”, afirma.

Nas escolas, a abordagem é lúdica e preventiva, estimulando crianças e adolescentes a compreenderem conceitos de ecologia, sustentabilidade e preservação ambiental. Os alunos recebem kits educativos e os professores, materiais de apoio voltados ao ensino de práticas sustentáveis. Entre os temas abordados estão prevenção de incêndios florestais, descarte irregular de resíduos, poluição, combate ao desmatamento e ao extrativismo ilegal, além da preservação da biodiversidade e do enfrentamento à caça e à pesca predatórias.

Além das escolas, o programa atua diretamente junto ao público adulto. Moradores participam de rodas de conversa e recebem orientação sobre riscos e crimes ambientais, como queimadas, invasões de terra, caça predatória e desmatamento. Para facilitar a participação da comunidade, a Suzano disponibiliza o telefone e WhatsApp: 0800 203 0000, canal gratuito e anônimo para denúncias de práticas que coloquem em risco o meio ambiente.

O “Guardiões da Floresta” está alinhado aos Compromissos para Renovar a Vida, conjunto de metas públicas da Suzano voltado ao desenvolvimento sustentável e conectado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).





Alunos da rede municipal participam de atividades educativas do programa” Guardiões da Floresta”, em Alambari-SP