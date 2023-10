Suzano firma parceria para o fortalecimento da agricultura familiar no Alto Tietê

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, celebrou nesta segunda-feira (16), o lançamento oficial de uma parceria com a Associação de Produtores Rurais de Jundiapeba e região do Alto Tietê (APROJUR), para a criação de um Arranjo Produtivo Local (APL), com foco na produção de alimentos. Com a iniciativa, cerca de 300 pessoas serão beneficiadas através de uma estrutura organizacional que visa o fortalecimento de cooperativas com bom histórico produtivo na região.

Além da Suzano, fazem parte da parceria o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) do Governo do estado de São Paulo, a Prefeitura de Mogi Das Cruzes por meio da Secretaria de Agricultura do Município, e o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

“Na Suzano seguimos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, portanto, quando apoiamos a criação deste APL, temos a convicção que estamos dando um passo na transformação social que precisamos ter. Com essa iniciativa queremos apoiar cooperativas e produtores que, ao se unirem, aproveitam maior escalonamento e diversificação da produção, resultando em uma maior vantagem competitiva. A APROJUR receberá recursos que fortalecem o processo de gestão, a programação produtiva, e o acesso ao mercado.”, ressalta Adriano Martins, consultor de desenvolvimento social da Suzano.

Uma das metas do APL é o reconhecimento pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o que abre caminho para a oferta de capacitações técnicas e aprofundamento em modelo de gestão profissional da APROJUR e Cooperativas beneficiadas, gerando mais competência administrativa e profissionalização para o negócio.

Um dos produtores rurais que está na expectativa com a parceria é Mário Pereira da Silva, de 52 anos. “O APL vem para fomentar a agricultura familiar na região e reforçar e nossa atividade. A Cooperativa é um sonho que temos já há algum tempo e com ela temos conseguido atender algumas chamadas públicas. Com o APL aumentam as nossas possibilidades de sermos fornecedores de outras instituições, como hospitais, e escolas. Com isso vamos conseguir agregar ainda mais valor ao nosso produto e esperamos ter um aumento de renda”, diz o produtor.

Davi Rodrigues, extensionista rural do CAT, reforça a importância do APL e a união de diversas instituições nessa causa. “Em 16 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. Escolhemos essa data para lançar o APL AgroFamiliar em Jundiapeba, buscando congregar esforços institucionais entre poder público, iniciativa privada e terceiro setor, na busca de fortalecer a produção, a distribuição e a organização rural. Iniciativas como essas são muito significativas pelo potencial de alcance e de gerar engajamento comunitário”.

A participação da Suzano está alinhada aos Compromissos para Renovar a Vida ( https://compromissos-renovar-vida.suzano.com.br) que compõe um conjunto de 15 metas de longo prazo alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Dentre eles, está o compromisso de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas regiões onde a empresa mantém operações até 2030.