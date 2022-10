Suzano fecha parceria com universidade para atuação de estagiários em medicina

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na manhã desta terça-feira (18/10) o coordenador acadêmico do curso de Medicina da Uninove de Guarulhos, Caio César Cardoso, para promover uma parceria que irá contribuir tanto com a formação dos futuros médicos quanto para a melhoria no atendimento de pacientes em Suzano. No acordo firmado durante encontro no gabinete, que ainda contou com as presenças do secretário de Saúde, Pedro Ishi, e do diretor clínico da pasta, Diego Ferreira, os estudantes dos dois anos finais poderão estagiar nas unidades da rede municipal.

A medida começa a valer no ano que vem e, na oportunidade, os alunos poderão realizar os primeiros atendimentos, pedir exames e, posteriormente, discutir com o médico da unidade quais encaminhamentos a serem dados.

O número de universitários que podem realizar esse estágio, chamado de “internato” pelo coordenador da Uninove, será definido mais à frente. “Posso adiantar que no ano que vem teremos 400 estudantes que poderão participar do internato. Nestes meses que antecedem a chegada deles vamos estruturar essa parceria, mas vislumbro para o ano que vem a vinda dos estudantes para Suzano”, destacou Cardoso.

O coordenador informou que o impacto de imediato é justamente a agilidade no atendimento nas unidades de saúde, porém o efeito dessa cooperação pode ser ainda maior. “Essa medida também tem a prerrogativa de trazer os alunos para essas cidades e que, no futuro, já formados, depois de passarem por essa experiência do internato, alguns fixem suas atividades profissionais nesses municípios, seja no mercado particular ou por meio do SUS (Sistema Único de Saúde)”, explicou.

O trabalho conjunto foi elogiado por Ashiuchi, que também destacou para o coordenador as unidades que poderão receber os futuros médicos. “Fico muito feliz com esse acordo que fizemos com a Uninove, pois poderemos melhorar ainda mais nossos atendimentos, promovendo agilidade nas consultas e diagnósticos. Temos uma rede de atendimento robusta, com 12 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e 12 USFs (Unidades de Saúde da Família) que podem receber os estagiários”, afirmou.

Ashiuchi ainda disse que espera que parte desses estudantes possam atuar, já depois de formados, no serviço público. “Vai ser ótimo porque eles poderão seguir a profissão por meio do SUS, ajudar as pessoas que mais necessitam, depois de passar esse tempo de aprendizado no setor público”, concluiu.

Por sua vez, o secretário Pedro Ishi lembrou da necessidade de realização de parcerias para melhorias dos serviços prestados. “Quanto mais médicos com os quais podemos contar, melhor. Teremos esse público atuando em nossas unidades e nos ajudando a desafogar os postos de saúde e demais unidades em que venham a atuar. Criar essas parcerias é um dos meios para aprimorar o que já é bem-feito e, em contrapartida, a gente colabora com a formação profissional deles”, definiu o chefe da pasta.

A parceria com a universidade não acarretará em custos para a Prefeitura de Suzano e, à parte dos benefícios nos atendimentos e formação dos alunos, os médicos profissionais que auxiliarem os estudantes terão acesso à biblioteca da Uninove e receberão um pagamento ao final do mês pela contribuição com os estágios.