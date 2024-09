Suzano expande infraestrutura esportiva com novas praças e areninhas

Arenas e praças oferece um ambiente acolhedor e confortável aos frequentadores

EM Suzano, de acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Suzano, há 16 praças esportivas e “areninhas” espalhadas por toda a cidade. Deste total, seis foram implantadas pela atual gestão, desde 2017. Entre os bairros que receberam esses novos espaços públicos estão Chácaras Mea, Jardim Vitória, Tabamarajoara, Jardim Brasil, Jardim Belém e Jardim Planalto.

Além dessas novas instalações, Suzano já contava com praças esportivas em bairros, como Jardim São José, Parque Buenos Aires, Vila Maluf, Jardim Colorado, Jardim Maitê, Parque Maria Helena, Cidade Cruzeiro do Sul, Jardim Casa Branca, Cidade Boa Vista e Jardim Nazareth. Esses locais oferecem quadras de futebol society, basquete 3×3 e voleibol, além de academias ao ar livre, espaços recreativos com brinquedos infantis, pistas de caminhada e arquibancadas fixas, proporcionando diversas opções para atividades físicas e de convivência.

É relevante destacar que, dos seis espaços inaugurados pela atual gestão, dois são “areninhas”, que fazem parte de um projeto da Prefeitura de Suzano voltado à revitalização de áreas destinadas ao esporte e lazer. São elas: Arena Esportiva Ercília da Conceição Reis Laureano e a Arena Tabamarajoara, que foram planejadas com um completo trabalho de paisagismo para oferecer um ambiente acolhedor e confortável aos frequentadores.

A Secretaria de Esportes e Lazer também oferece aulas em diversas modalidades nesses locais. Interessados devem comparecer ao Departamento Técnico do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, conhecido como Portelão, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, duas fotos 3×4 recentes, comprovante de residência de Suzano e atestado médico. Menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis, que também precisam apresentar cópias de seus documentos.

Crédito: Secop Suzano.

Infraestrutura expande atividades recreativas