Suzano é reconhecida entre as 25 cidades paulistas com melhor gestão pública pelo Tribunal de Contas

Município recebeu reconhecimento durante evento dos dez anos do IEG-M

A Prefeitura de Suzano foi uma das 25 administrações municipais paulistas homenageadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) pelo desempenho efetivo na gestão pública, com base nos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) de 2024. A cerimônia ocorreu na segunda-feira (13), na capital, durante o evento que celebrou os dez anos da ferramenta de avaliação.

Entre os 644 municípios avaliados, apenas 25 foram reconhecidos pela qualidade da gestão e pela consolidação de políticas públicas eficientes. O prefeito Pedro Ishi representou Suzano e recebeu a placa que coloca o município entre os melhores do Estado.

“O reconhecimento do TCE é resultado de uma gestão comprometida e de um trabalho conjunto das secretarias municipais. Suzano se orgulha de estar entre as 25 cidades homenageadas. Isso mostra que o planejamento e a boa governança têm sido marcas da nossa administração, construída sobre bases sólidas desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi”, afirmou Ishi.

O reconhecimento confirma a evolução de Suzano na última década, consolidando um modelo de administração moderna e planejada. Segundo o levantamento oficial, o município alcançou a nota “B” (Gestão Efetiva) no IEG-M 2024 — a melhor classificação do Alto Tietê —, posicionando-se entre os 25 melhores do Estado.

O desempenho positivo se refletiu em todos os eixos avaliados, com destaque para Planejamento, Fiscal, Saúde e Tecnologia da Informação. No eixo de Planejamento (i-Plan), Suzano avançou de “C” para “B”, indicando melhorias no orçamento, integração entre secretarias e acompanhamento das metas do Plano Plurianual (PPA).

Em Gestão Fiscal (i-Fiscal), a cidade manteve o conceito “B”, demonstrando equilíbrio financeiro e responsabilidade na aplicação de recursos. Na Saúde (i-Saúde), também manteve “B”, resultado da ampliação de serviços e descentralização de atendimentos. O eixo de Cidades Protegidas (i-Cidade) obteve “B+”, reflexo do fortalecimento da Defesa Civil e da segurança urbana. Já em Governança em Tecnologia da Informação (i-Gov TI), Suzano avançou de “C” para “B+”, consolidando sistemas digitais e integrando dados para aprimorar os serviços públicos.

Durante a cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas elogiou o comprometimento das prefeituras. “Os prefeitos homenageados são exemplos de compromisso e superação. Essa homenagem é uma forma de valorizar o trabalho diário de cada gestor público”, afirmou.

Ao encerrar sua participação, o prefeito Pedro Ishi agradeceu o empenho das equipes municipais e reconheceu o legado da gestão anterior: “Essa homenagem pertence a todos que fazem parte da Prefeitura de Suzano”. O reconhecimento concedido pelo TCE-SP destaca administrações que aplicam os princípios da boa governança como ferramenta de transformação social e administrativa.

Créditos das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano

Prefeito Pedro Ishi recebeu a homenagem durante cerimônia em São Paulo