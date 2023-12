Suzano e parceiros investem mais de R$ 52 milhões para impulsionar geração de renda

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, investirá mais de R$ 52 milhões junto com parceiros em programas de geração de renda formalizados neste ano e com resultados previstos até 2025. As iniciativas devem beneficiar mais de 87 mil pessoas nos territórios de atuação da empresa no período. Desse montante, a ser desembolsado até 2025, a Suzano fará o aporte de mais de R$ 15 milhões, total que não inclui outros projetos sociais mantidos pela companhia.

São resultado das parcerias anunciadas em 2023: iniciativas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Sebrae-SP, a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), a USAID (A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), a Sofidel e o Instituto Coca Cola Brasil. Os projetos visam desde o fortalecimento do extrativismo sustentável e a agricultura familiar até o impulsionamento do empreendedorismo local e a capacitação de pessoas para o mercado de trabalho.

Vale lembrar que a Suzano também conta com outros parceiros em sua jornada em prol do desenvolvimento social, como a Fundação Banco do Brasil e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), cujas iniciativas foram divulgadas em 2022, além de muitos outros projetos espalhados por diversos estados do País.

As iniciativas vão ao encontro de um dos “Compromissos para Renovar a Vida” da Suzano – conjunto de 15 metas públicas de longo prazo alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU –, que é contribuir para retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de atuação da companhia até 2030. Entre 2020 e 2022, os projetos sociais da Suzano retiraram 29.633 pessoas da linha da pobreza e, somente em 2022, 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade foram contratadas na rede de parceiros da empresa.

A Suzano também investiu mais de R$ 20 milhões em 2023 em outras iniciativas de desenvolvimento social, parte da estratégia de negócios da companhia. “Temos como uma de nossas premissas impulsionar o desenvolvimento socioeconômico em diversas regiões do Brasil onde a nossa companhia está presente. Para isso, acreditamos no poder do engajamento de outros agentes de transformação da sociedade como forma de amplificar e potencializar os resultados desejados”, afirma Giordano Automare, gerente executivo de Desenvolvimento Social da Suzano.



Para contribuir com a diminuição da pobreza, a Suzano investe em seis frentes principais. Entre elas estão o extrativismo sustentável, o acesso ao emprego, o empreendedorismo, a cadeia de valor Suzano – contratando diretamente pessoas e fornecedores em sua cadeia de Valor –, a reciclagem inclusiva e as redes de abastecimento, que compreendem criar parcerias entre produtores rurais, comerciantes e clientes para fortalecer a segurança alimentar, a agricultura e a pecuária das regiões.

A Suzano também trabalha em iniciativas de educação, buscando um olhar nas próximas gerações. Entre elas está o Programa Suzano de Educação, uma iniciativa que forma gestores(as) e educadores(as), fomenta políticas educacionais, fortalece a colaboração regional e a participação social. O PSE já impacta a vida de cerca de 200 mil estudantes de escolas públicaspor meio da formação de educadores(as), do fomento a políticas educacionais e da atuação em diferentes esferas ligadas à educação (como saúde e assistência social).