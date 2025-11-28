Suzano é finalista em duas categorias do 2º Prêmio Inova Educação

Evento destacou as boas práticas em cultura digital em duas escolas

O trabalho que foi desenvolvido pela rede municipal de ensino de Suzano para fortalecer a cultura digital, foi reconhecido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), por meio do 2º Prêmio Inova Educação, o qual foi realizado na segunda-feira (24), no Clube de Campo de Mogi das Cruzes.

Suzano foi uma das três finalistas, entre as que se encontravam com mais de 100 mil habitantes, nas duas categorias que classificaram a iniciativa “Práticas Pedagógicas” e “Práticas de gestão”. E para comemorar a conquista, o prefeito Pedro Ishi e a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, compareceram à cerimônia.

A cidade de Suzano inscreveu três dos 36 projetos avaliados no prêmio, destacando dois deles entre os melhores. Um deles foi o “Território: Minha Casa e Minha Vizinhança”, desenvolvido por crianças de quatro e cinco anos da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda. Enquanto o outro, foi “Eleição do Conselho Mirim”, desenvolvido pelo coordenador Fábio Leandro Druzian e todos os professores da escola Damásio Ferreira dos Santos.

O trabalho realizado na Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda surgiu através da curiosidade dos estudantes em conhecer o lugar onde vivem e compreender melhor o trajeto entre suas casas até a escola, especialmente durante o tempo em que estavam realocados em uma outra unidade devido as reformas.

O projeto da Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos abrangeu a construção de uma urna eletrônica e o uso de ferramentas digitais para a divulgação de propostas, organização dos dados e a participação dos alunos, incluindo também as crianças surdas. O Conselho Mirim que foi eleito irá atuar na escola com ações voltadas à prevenção do bullying e do cyberbullying, monitorando o uso adequado das redes sociais e à criação da bandeira da unidade escolar.

Essas duas propostas se incluíram no conceito desta atividade, a qual foi criada para acatar, compartilhar e valorizar experiências consideradas inovadoras que foram desenvolvidas pelas redes municipais da região. No ano de 2025, o tema central do prêmio foi “Educação e Cultura Digital: Oportunidades e Desafios”, e isso incentivou as análises e trocas sobre meios que aproximam o ensino das novas tecnologias e do mundo digital, reforçando o protagonismo de alunos e professores no processo de aprendizagem.

O prefeito ressaltou que o prêmio é um incentivo ao desenvolvimento contínuo das boas práticas de ensino na região: “Agradeço ao Condemat+ e à Câmara Técnica de Educação pela organização deste grande evento. Parabenizo toda a equipe da Educação pelo reconhecimento de suas ações, que aprimoram a experiência do aluno em sala de aula, e garantindo uma formação mais completa e adequada às transformações do mundo moderno”.

Crédito: Wanderley Costa/Secop Suzano

Prefeito Pedro Ishi e secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, em evento do 2º Prêmio Inova Educação