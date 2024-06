Suzano contribui para a biodiversidade e sustentabilidade

Foram identificadas 26 espécies ameaçadas de extinção, em 2023

Com mais de 133 mil hectares de área destinada à conservação da biodiversidade somente no Estado de São Paulo, a Suzano, produtora de celulose e referência na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, tem contribuído para a preservação do meio ambiente por meio do manejo sustentável. A empresa registrou 26 espécies da fauna e da flora que estão ameaçadas de extinção, como as aves bicudinho-do-brejo-paulista (Formicivora paludicola), o corocoxó (Carpornis cucullata) e o pica-pau dourado (Piculus aurulentus), além dos mamíferos bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans), o sagui-da-serra escura (Callithrix aurita), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus); a jaguatirica (Leopardus pardalis); e o tamanduá-Bandeira (Myrmecophaga tridactyla).

As espécies foram identificadas pela empresa em 2023, por meio do Plano de Monitoramento da Biodiversidade, que tem como objetivo gerenciar os monitoramentos de biodiversidade (fauna e flora) realizados principalmente nas Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVCs) da Suzano. Ao todo, foram registradas 308 espécies da fauna silvestre, sendo 250 aves, 26 mamíferos, 27 anfíbios e cinco espécies de répteis. “Esses resultados compreendem uma riqueza relevante no contexto regional. As aves identificadas correspondem a mais de 31% das espécies registradas no Estado de São Paulo”, afirma Maria Rangel, consultora de Soluções Baseadas na Natureza (SbN).

Dentre as várias estratégias de sustentabilidade, a técnica de plantio adotada pela empresa, que intercala as áreas de plantio de eucalipto com áreas naturais protegidas, propicia um ambiente adequado para a conservação dos ecossistemas e a reprodução da fauna e da flora. “Na Suzano, as práticas de manejo sustentável e de conservação ambiental contribuem para que as áreas se tornem morada segura para centenas de espécies de animais silvestres e vegetação nativa, muitas delas ameaçadas de extinção”, afirma Beatriz Barcellos Lyra, coordenadora de SbN.

A Casa da Floresta, uma das empresas parceiras da Suzano no monitoramento da fauna e da flora em suas áreas florestais, desempenha um papel fundamental nesse processo. Nos últimos dois anos, a empresa fez o registro de grandes mamíferos dispersores de sementes, como a anta, além de predadores de topo de cadeia como a onça parda e a jaguatirica.

Com monitoramento de biodiversidades, a Suzano identificou vários animais em extinção