Oito instituições receberam 1,5 mil quilos de alimentos da Festa do Divino

Os alimentos foram doações arrecadadas durante a festa de 2025

A solidariedade, uma das marcas registradas da tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, se manteve e escreveu mais um capítulo especial este ano. Os festeiros desta edição e a Associação Pró-Festa do Divino realizaram, na tarde da sexta-feira (27), a doação de 1,5 mil quilos de alimentos a oito instituições beneficentes da Cidade.

As entidades contempladas não participaram da quermesse da festividade, ampliando assim o alcance social da celebração religiosa, que ocorreu neste ano de 29 de maio a 8 de junho.

Os alimentos entregues incluíram itens essenciais, como óleo, café, arroz, feijão, açúcar, leite condensado, leite, sal, farinha de trigo, farinha de milho, macarrão, sagu, dentre outros alimentos diversos, além de produtos de higiene, como multiuso e pasta de dente. Os itens alimentícios utilizadas na decoração da Charola, o tradicional carro de mantimentos que integra a Entrada dos Palmitos, também foram doados.

Participaram desta ação, o presidente da Pró-Festa do Divino, Marcelo Braz; o diretor institucional da Pró-Divino, Josmar Cassola; o festeiro deste ano, João Pedro Mota; a coordenadora da Casa da Festa, Márcia Andere; e representantes das instituições beneficiadas.

Na oportunidade, Josmar Cassola falou sobre a grandiosidade do evento e os comentários relacionados aos custos envolvidos da Festa do Divino: “É importante esclarecer um ponto importante: as doações de alimentos que ocorrem durante a festa são fruto da generosidade dos devotos e da participação ativa das escolas que montam os subimpérios. Os alunos doam os alimentos e ajudam a beneficiar estas entidades que hoje estão aqui, recebendo os mantimentos. Essas doações, no entanto, não suprem toda a demanda de mantimentos necessária para a realização da própria festa, que envolve uma estrutura de alimentação bastante ampla. Por isso, os alimentos recebidos são destinados exclusivamente a instituições beneficentes que não participam da quermesse, ampliando o alcance social da Festa do Divino”.

A entrega foi realizada na sede da Associação Pró-Festa do Divino, para as entidades: Casa de Assis (Vila Lavínia), Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Vila Industrial), Núcleo Recreativo Nossa Senhora das Graças (Vila Nova União), Sopa da Fraternidade (Vila Industrial) – os alimentos da Charola da Entrada dos Palmitos, Associação Nova Jundiapeba (Jundiapeba), Instituto Maria Mãe do Divino Amor (Botujuru), Associação Padre Bernardo Murphy (Conjunto Jefferson) e Comunidade Santo Antônio (Jardim Piatã).

Entregas foram feitas na Associação Pró-Festa do Divino