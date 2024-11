Suzano celebra o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres com avanços nas políticas públicas

Em 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres é celebrado com o objetivo de lembrar a importância das políticas públicas de proteção à mulher. Nos últimos oito anos, a gestão municipal de Suzano tem se destacado por intensificar o trabalho de acolhimento e criar mecanismos para ampliar o atendimento às mulheres da cidade.

Um dos maiores avanços foi a criação da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), que tem forte atuação no combate à violência doméstica e já recebeu o Selo Nacional de Prática Inovadora, conferido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desde dezembro de 2022, a equipe conta com um aplicativo de proteção, que já possibilitou 352 atendimentos a mulheres com medida protetiva. O município também conta com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que trabalha em parceria com a GCM para oferecer um atendimento eficiente e humanizado.

Na área da Saúde, a Prefeitura inaugurou a Clínica da Mulher “Claudete Oliveira dos Santos”, que oferece atendimentos de pré-natal de alto risco, coleta de Papanicolau, planejamento familiar, entre outros serviços. Além disso, a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS) realiza o “Monitoramento do Cuidado”, que integra serviços de urgência para o atendimento das vítimas.

Outro marco foi a inauguração do departamento da Mulher, em março, que promove e articula políticas públicas para garantir os direitos das mulheres. O espaço oferece apoio e encaminhamentos para serviços especializados como a Patrulha Maria da Penha, DDM e outros equipamentos de atendimento.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi enalteceu o trabalho realizado pela gestão para promover acolhimento e segurança ao público feminino da cidade: “O dia 25 de novembro é muito importante porque ele nos permite relembrarmos o grande trabalho realizado pelas mulheres suzanenses nos últimos oito anos. Tenho certeza de que nosso público está respaldado e com garantia de atendimento às suas demandas. Cumprimos nosso papel”.

A Patrulha Maria da Penha da GCM de Suzano intensifica o combate à violência doméstica com o apoio de tecnologias e capacitações