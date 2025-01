Suzano avança na modernização com programa premiado

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, tem colhido resultados expressivos com o programa “Governança Digital e Gestão Sem Papel”. Criado em 2018, o projeto já possibilitou a tramitação de mais de 618 mil processos digitais, trazendo modernização administrativa, sustentabilidade e economia aos cofres públicos. Para a gestão do prefeito Pedro Ishi, iniciada em 1º de janeiro, a meta é manter o padrão de eficiência e inovação já consolidado.

A proposta, que simplifica a burocracia e incentiva práticas sustentáveis, gerou a economia de 46 toneladas de papel em seis anos, preservando mais de 800 árvores. A digitalização de processos trouxe ganhos significativos, como a redução do tempo de emissão de documentos essenciais. A licença-prêmio, por exemplo, passou de 180 para 30 dias, enquanto a certidão de tempo de serviço reduziu de 30 para cinco dias, otimizando o atendimento à população.

Reconhecido nacionalmente, o programa rendeu a Suzano o prêmio “Prefeito Inovador 2024”, no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em Taubaté. A premiação destacou o uso de tecnologia para melhorar os serviços públicos, promover transparência e agilidade no atendimento aos cidadãos.

A secretária de Administração, Cintia Lira, ressaltou o impacto positivo da iniciativa: “Agradeço o comprometimento de nossa equipe, que tornou possível essa transformação. O programa não só moderniza a rotina dos servidores, mas também oferece serviços mais práticos e eficientes para a população.”

Já o prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso com a continuidade do projeto. “O ‘Governança Digital e Gestão Sem Papel’ é um motivo de orgulho. Além de modernizar a administração, promove sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos, garantindo a preservação ambiental para as futuras gerações.”

O programa segue como referência em inovação, destacando Suzano como exemplo de gestão moderna e sustentável.

Digitalização de processos: um avanço que otimizou o atendimento aos cidadãos