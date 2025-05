Suzano aplica mais de 1,4 mil doses contra a gripe em ação no fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano registrou um grande avanço na campanha de vacinação contra a gripe no final de semana (17 e 18), com aplicação de 1.410 doses durante a ação. A iniciativa ocorreu no Supermercado Shibata, no bairro Parque Suzano, ampliando o acesso da população à imunização em horários alternativos.

A mobilização foi considerada bem-sucedida pelas autoridades, superando as expectativas da Secretaria de Saúde do município. No primeiro dia, 860 pessoas foram vacinadas com 567 doses aplicadas em adultos, 186 em idosos e 107 em crianças. Já no segundo, foram aplicadas 550 doses, sendo 283 em adultos, 198 em idosos e 69 em crianças.

O resultado reafirma a importância em locais de grande circulação para ampliar a cobertura vacinal e alcançar públicos que têm dificuldade para comparecer às unidades de saúde durante a semana.

A iniciativa atendeu diversos grupos prioritários, como crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais da Saúde, professores, além de trabalhadores de áreas estratégicas, como segurança pública, transporte, serviços postais e setor portuário.

A ação foi acompanhada pelo prefeito Pedro Ishi; pelo secretário de Saúde, Diego Ferreira; pelo presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; pelo gerente do Shibata, Laerte Fumio; e pelo gestor da unidade Suzano, Pedro Fonseca.

Para o secretário de Saúde, a ação no supermercado foi estratégica por estar localizada em uma região central e de fácil acesso. “Sabemos que muitas pessoas não conseguem estar nos postos durante os dias úteis, por conta dos compromissos. Por isso, fazemos questão de organizar trabalhos especiais em dias e horários que possam atender as famílias. Na semana passada, estivemos no bairro Fazenda Aya e agora proporcionamos essa oportunidade na região central de Suzano”, afirmou Ferreira.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, também celebrou os resultados obtidos. “Nosso compromisso é cuidar da saúde da população e, com ações como essa, conseguimos alcançar muito mais pessoas. A vacinação é fundamental para proteger a comunidade contra doenças sazonais como a gripe, especialmente os grupos mais vulneráveis. Agradeço a todos os profissionais envolvidos nessa grande mobilização”, declarou.

Moradores formam fila e recebem a vacina contra a gripe durante ação no Supermercado Shibata, em Suzano