Suzano abre processo para até 130 vagas de estágio

Estudantes matriculados nos ensinos médio e superior podem se cadastrar até a próxima sexta-feira (14) por meio de link disponível no site da administração municipal

A Prefeitura de Suzano abriu inscrições para até 130 vagas de estágio destinadas a estudantes dos ensinos médio e superior, sendo assegurada 10% das oportunidades para pessoas com deficiência. O cadastro pode ser feito até a próxima sexta-feira (14) pelo link (suzano.sp.gov.br/administracao/processo-seletivo-para-contratacao-de-estagiarios), conforme anunciado na edição nº 114 do Diário Oficial Eletrônico publicado na última quarta-feira (05), que traz as informações completas sobre o processo, incluindo os critérios de seleção que contemplarão aplicação de prova, entrevista e análise de currículo.

A prova será disponibilizada no momento da inscrição, com dez questões de múltipla escolha, sendo sete de Língua Portuguesa e três de Matemática. O caderno de questões e gabarito serão divulgados em 18 de junho e o resultado em 3 de julho. As informações serão disponibilizadas no Diário Oficial Eletrônico nas respectivas datas, na seção “Transparência” e aba “Imprensa Oficial” do site suzano.sp.gov.br. As convocações ocorrerão conforme necessidade da administração municipal.

Vale ressaltar que não poderão participar desta seleção os estudantes de ensino superior dos cursos que já foram contemplados pelo primeiro edital de estágio publicado neste ano, que ainda está em vigência. Este instrumento abriu oportunidades para alunos dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda.

São requisitos para a inscrição ser brasileiro nato ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; não ter sido exonerado do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos; e das obrigações militares, quando do sexo masculino e maior de 18 anos; não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura de Suzano.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários matriculados no ensino médio receberão um benefício mensal de R$ 600, já para os matriculados no ensino superior o valor será de R$ 800. Todos receberão ainda auxílio refeição de R$ 400.

Os candidatos que forem convocados ao longo do período de vigência do processo seletivo, que é de seis meses após a publicação definitiva, devem comparecer em até cinco dias úteis ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). Na ocasião, os estudantes deverão se dirigir à sala 202, entre 8 e 16 horas, portando CPF; carteira de identidade; RG e CPF do responsável legal, para menores de 18 anos; comprovante de residência em nome do estudante, pais ou cônjuge; atestado de antecedentes criminais; e declaração de matrícula da atual instituição de ensino.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, destacou que as oportunidades proporcionadas contribuem com a formação dos estudantes. “Ao inserirmos os jovens no cotidiano de trabalho dos diversos setores da prefeitura, promovemos uma capacitação para o mercado de trabalho e permitimos que eles colaborem com as atividades relacionadas ao serviço público”, ressaltou a chefe da pasta.

O cadastro para o processo seletivo vai até o dia 14 de junho